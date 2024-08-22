Aclamada por Lexa, capixaba Luiza Andrade se apresenta em festa do Vasco

E teve capixaba na comemoração de aniversário do Vasco da Gama! O espetáculo “Vamos Todos Cantar de Coração”, que reúne diversos artistas da música brasileira para celebrar o time, está de volta após 13 anos. Direto do Rio de Janeiro, a capixaba Luiza Andrade foi aclamada pela funkeira Lexa e surpreendeu a plateia com uma versão inédita da música "Evidências", de Chitãozinho e Xororó.

No trecho do vídeo, Lexa rasga elogios ao apresentar Luiza ao público. "Essa menina é uma joia do Espírito Santo, e vai cantar uma versão inédita de uma música que todo mundo conhece aqui. E eu não vou dar muito 'spoiler' não, mas para muita gente essa música é um hino brasileiro e agora eu acho que vai ser mais um hino pro Vasco também. A partir de hoje, eu tenho certeza que vocês vão cantar para caramba! Façam barulho para Luiza Andrade!".

O evento também contou com shows de nomes como Iza, BK, Kevin o Chris, Delacruz, Tico Santa Cruz, Teresa Cristina e Gabi Melim. O trecho da música “Evidências Vascaínas” releitura da capixaba do clássico do sertanejo foi uma das apresentações e músicas mais aclamadas e comentadas do evento.