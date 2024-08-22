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"Eu amo o público capixaba", diz Mumuzinho sobre show no ES

Cantor se apresenta neste sábado (24) em Camburi e promete repertório com grandes sucessos da carreira e do pagode
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 22 de Agosto de 2024 às 10:00

Cantor Mumuzinho se apresenta no sábado (24) na Praia de Camburi
Cantor Mumuzinho se apresenta no sábado (24) na Praia de Camburi Crédito: Divulgação
Os pagodeiros de plantão que se preparem! Neste sábado (24) o cantor Mumuzinho desembarca em Vitória para um festival com mais de 8 horas de música e clima de “pé na areia”, no Oásis Beach Club, em Camburi. Consagrado no pagode nacional, o carioca promete um repertório especial para os capixabas. Os ingressos ainda estão à venda. 
Em um bate-papo com HZ, Mumuzinho não escondeu a paixão pelo estado e pelos fãs do ES. "Eu amo o público capixaba. Sempre sou recebido com muito carinho e com a energia lá em cima. E, claro, não tem como falar do Espírito Santo, sem falar da culinária. Eu amo a moqueca capixaba", revela. 

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No repertório do show, o público poderá curtir grandes hits de Mumu, como “Eu Mereço ser Feliz”, “Curto Circuito”, “Amor Falsificado” e “Confiança”, além de algumas faixas do DVD "Conectados” lançado nesta semana, e que contou com a presença de cantores como Belo, Thiaguinho, Péricles e Ferrugem.
"Praia e pagode, tem combinação melhor (risos)?! Estou preparando um repertório super alto astral, com grandes sucessos da minha carreira e, também, do pagode. Tenho certeza que o público vai cantar e dançar muito comigo!"
Os ingressos estão à venda no site do ZigTickets, e os valores do atual lote variam de R$ 140 (meia solidária/área vip) até R$ 400(inteira/camarote). Confira o serviço completo abaixo:

SERVIÇO

Samba Vitória 027 – Mumuzinho, Leoziinho, Milthinho, Pele Morena, D´Muleque e Samba Júnior
  • Data: sábado (24)
  • Local: Oásis Beach Club, na Praia de Camburi. Av. Dante Michelini, 3810 - Jardim Camburi, Vitória.
  • Horário: 16h
  • Venda de ingressos no site da ZigTickets

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