"Eu amo o público capixaba", diz Mumuzinho sobre show no ES

Cantor Mumuzinho se apresenta no sábado (24) na Praia de Camburi Crédito: Divulgação

Os pagodeiros de plantão que se preparem! Neste sábado (24) o cantor Mumuzinho desembarca em Vitória para um festival com mais de 8 horas de música e clima de “pé na areia”, no Oásis Beach Club, em Camburi. Consagrado no pagode nacional, o carioca promete um repertório especial para os capixabas. Os ingressos ainda estão à venda.

Em um bate-papo com HZ, Mumuzinho não escondeu a paixão pelo estado e pelos fãs do ES. "Eu amo o público capixaba. Sempre sou recebido com muito carinho e com a energia lá em cima. E, claro, não tem como falar do Espírito Santo, sem falar da culinária. Eu amo a moqueca capixaba", revela.

No repertório do show, o público poderá curtir grandes hits de Mumu, como “Eu Mereço ser Feliz”, “Curto Circuito”, “Amor Falsificado” e “Confiança”, além de algumas faixas do DVD "Conectados” lançado nesta semana, e que contou com a presença de cantores como Belo, Thiaguinho, Péricles e Ferrugem.

"Praia e pagode, tem combinação melhor (risos)?! Estou preparando um repertório super alto astral, com grandes sucessos da minha carreira e, também, do pagode. Tenho certeza que o público vai cantar e dançar muito comigo!"

Os ingressos estão à venda no site do ZigTickets, e os valores do atual lote variam de R$ 140 (meia solidária/área vip) até R$ 400(inteira/camarote). Confira o serviço completo abaixo:

SERVIÇO