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Lexa fica noiva de Ricardo Vianna durante viagem pela Noruega

Cantora e ator estão juntos desde outubro de 2023; 'nosso amor vive, nos faz amadurecer e entender que temos um ao outro'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Fevereiro de 2024 às 14:51

Lexa aceita pedido de noivado de Ricardo Vianna
Lexa aceita pedido de noivado de Ricardo Vianna Crédito: @lexa no Instagram
Lexa foi pedido em noivado por Ricardo Vianna durante uma viagem romântica à Noruega. O casal foi ao país ver a aurora boreal e o ator a surpreendeu com o pedido. Os dois estão juntos desde outubro de 2023, um mês após ela se separar de MC Guimê.
"Ela disse sim. A vida é uma caixinha de surpresas. De Noronha até a Noruega. Do calor até o frio acima do ártico. O nosso amor vive, nos alimenta, nos faz crescer, amadurecer e entender que temos um ao outro. Me sinto abençoado e sou muito grato por ter você em minha vida, meu amor", escreveu ele em postagem nas redes sociais.
"Eu te amo taaaanto! Espero conseguir te fazer a mulher mais feliz desse mundo", completou.

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