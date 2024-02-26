Wanessa Camargo admite que parcela tudo: 'Cartão vem no susto'

Nesta semana no BBB 24, Wanessa Camargo disse que percebeu que Pitel faz muitas perguntas, e a assistente social se defendeu: "Eu sou de perguntar muito, a pessoa pode não responder. 'Ai, não quero falar sobre isso'. Eu vou respeitar. Mas a minha curiosidade...", declara.

Após uma conversa que perguntou a Rodriguinho se ele parcelava suas compras, a cantora se intrometeu e confirmou: "Eu parcelo tudo! Eu tenho que anotar 'parcela que vai até...', aí eu acho que estou podendo, o cartão vem no susto e eu falo: 'Não, não gastei tudo isso'. Aí, eu vou lá: a parcela, de dez vezes”.