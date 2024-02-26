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Wanessa Camargo admite que parcela tudo: 'Cartão vem no susto'

A cantora respondeu a uma dúvida de Pitel no reality e admitiu que parcela tudo no cartão de crédito. Já Rodriguinho diz que só parcela compras grandes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Fevereiro de 2024 às 11:25

Wanessa Camargo no BBB 24
BBB 24: Wanessa diz que parcela todas as compras no cartão Crédito: Reprodução/Globo
Nesta semana no BBB 24, Wanessa Camargo disse que percebeu que Pitel faz muitas perguntas, e a assistente social se defendeu: "Eu sou de perguntar muito, a pessoa pode não responder. 'Ai, não quero falar sobre isso'. Eu vou respeitar. Mas a minha curiosidade...", declara.
Após uma conversa que perguntou a Rodriguinho se ele parcelava suas compras, a cantora se intrometeu e confirmou: "Eu parcelo tudo! Eu tenho que anotar 'parcela que vai até...', aí eu acho que estou podendo, o cartão vem no susto e eu falo: 'Não, não gastei tudo isso'. Aí, eu vou lá: a parcela, de dez vezes”.
Pitel se surpreendeu e Rodriguinho defendeu que só parcela compras como "carro, coisa muito grande, casa”, completou. 

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