Lexa anuncia que não vai desfilar no Carnaval de 2025

Rainha de bateria da Unidos da Tijuca, Lexa, 29, anunciou nesta terça-feira (21) que não irá participar do desfile de Carnaval de 2025. Grávida de seis meses, a cantora explicou que tomou a decisão após várias conversas e avaliações sobre sua saúde com médicos e familiares. "A vida de uma mãe começa nas escolhas e nas renúncias, e hoje minha maior prioridade é a minha filha", começou a funkeira.
Lexa, que espera uma menina chamada Sofia, fruto do seu relacionamento com o ator Ricardo Vianna, lamentou ter deixado a escola faltando pouco mais de um mês para o desfile na Sapucaí. "São muitos anos como rainha de bateria, e acho que imaginam a minha dor... O meu maior sonho era passar barriguda na avenida, mas hoje, o meu maior sonho é ter a minha filha em segurança."
A cantora aproveitou para agradecer à escola, onde está desde 2019: "Venho agradecer publicamente à Unidos da Tijuca por todo amor e parceria. Sempre me entreguei de corpo e alma para essa escola que tem o meu coração. Obrigada, Presidente Fernando Horta, por me abraçar e me entender (recebi seu recado, obrigada pelas palavras, estamos juntos). O meu amor para toda a comunidade tijucana."
Por fim, Lexa reforçou que sua decisão é motivada pela maternidade: "Quando nos tornamos mãe, tudo se faz novo! Louvo a Deus pela dádiva da vida, por me fazer mãe da Sofia e agora... esse é o meu maior foco."