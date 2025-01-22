Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Lexa anuncia que não vai desfilar no Carnaval de 2025

Grávida de seis meses, cantora deixa o cargo de rainha de bateria da Unidos da Tijuca: 'Meu maior sonho é ter a minha filha em segurança'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Janeiro de 2025 às 08:52

Cantora Lexa
Cantora Lexa Crédito: Reprodução Instagram @lexa
Rainha de bateria da Unidos da Tijuca, Lexa, 29, anunciou nesta terça-feira (21) que não irá participar do desfile de Carnaval de 2025. Grávida de seis meses, a cantora explicou que tomou a decisão após várias conversas e avaliações sobre sua saúde com médicos e familiares. "A vida de uma mãe começa nas escolhas e nas renúncias, e hoje minha maior prioridade é a minha filha", começou a funkeira.
Lexa, que espera uma menina chamada Sofia, fruto do seu relacionamento com o ator Ricardo Vianna, lamentou ter deixado a escola faltando pouco mais de um mês para o desfile na Sapucaí. "São muitos anos como rainha de bateria, e acho que imaginam a minha dor... O meu maior sonho era passar barriguda na avenida, mas hoje, o meu maior sonho é ter a minha filha em segurança."
A cantora aproveitou para agradecer à escola, onde está desde 2019: "Venho agradecer publicamente à Unidos da Tijuca por todo amor e parceria. Sempre me entreguei de corpo e alma para essa escola que tem o meu coração. Obrigada, Presidente Fernando Horta, por me abraçar e me entender (recebi seu recado, obrigada pelas palavras, estamos juntos). O meu amor para toda a comunidade tijucana."
Por fim, Lexa reforçou que sua decisão é motivada pela maternidade: "Quando nos tornamos mãe, tudo se faz novo! Louvo a Deus pela dádiva da vida, por me fazer mãe da Sofia e agora... esse é o meu maior foco."

Tópicos Relacionados

Famosos Lexa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados