Padre Fábio de Melo relata luta contra depressão: 'Vontade de deixar de viver'

Padre Fábio de Melo Crédito: Fabio Rocha - 31.mar.2024/Globo

O padre Fábio de Melo afirmou para uma multidão de fiéis que o acompanhavam numa apresentação na Arena Pernambuco que de novo luta contra uma depressão.

Segundo ele, a dor é tão forte que o impede de executar sua rotina. O show foi no último domingo (19). Com voz embargada, ele emocionou os presentes.

"Quero abrir meu coração. Ao longo dessas duas últimas semanas, a depressão tomou conta de mim de novo. Nessas duas últimas semanas eu só tenho um pensamento nessa vida: a vontade de deixar de viver", disse.

No testemunho, o padre orou por mais gente que sofre do transtorno. "Eu proclamo hoje que estou nascendo de novo e que esse é o primeiro minuto da minha nova vida."

No final do ano passado, Fábio de Melo contou que há seis anos era perseguido por uma fã que acreditava em um suposto amor dele por ela. A situação foi levada para a polícia, já que tentar barrar as investidas não deu certo.

"Eu tenho uma fã que vai para a porta de casa, diz que o casamento comigo está marcado. Ela jura de pé junto que sou apaixonado por ela, mas que sou fraco e que não tenho coragem de assumir nosso amor. É uma coisa assustadora", contou ele no programa Sem Censura, comandado por Cissa Guimarães.