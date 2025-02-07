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Polêmica

Público pede revisão da Prova do Líder do 'BBB 25'

Nas redes sociais, público alega que João Gabriel teve uma vantagem indevida na prova; entenda
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 07 de Fevereiro de 2025 às 13:57

João Gabriel na prova do líder do BBB 25
João Gabriel na prova do líder do BBB 25 Crédito: Reprodução/Globoplay
A Prova do Líder do BBB 25 gerou polêmica nas redes sociais na madrugada desta sexta-feira, 7, após uma possível falha de João Gabriel, que não seguiu corretamente as instruções do Dummy durante o desafio. No X, telespectadores exigem uma revisão da prova, alegando que o goiano teve uma vantagem indevida. Procurada, a Globo não se manifestou sobre o assunto até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.
O desafio consistia em arremessar sanduíches em paraquedas para marcar pontos, e quem tivesse o maior resultado se tornaria o novo líder da semana. João Gabriel e Guilherme empataram após o primeiro lançamento, com 40 e 50 pontos, respectivamente. No entanto, ao fazer o segundo arremesso, João Gabriel enrolou o paraquedas, o que, de acordo com internautas, impediu a abertura correta e facilitou o lançamento.

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Os telespectadores chegaram a comparar a atitude do brother com a situação de Aline, que foi alertada pelo apresentador Tadeu Schmidt ao tentar fazer o mesmo movimento. "O Dummy vai te mostrar a melhor forma de fazer", disse o apresentador à sister.
Após o empate, João Gabriel levou a melhor no mata-mata e conquistou a liderança. Ele ganhou o direito à primeira Festa do Líder da edição e poderá barrar um participante da festa. Na escolha do Vip, João Gabriel selecionou João Pedro, Maike, Gabriel e Delma, mas todos continuam no Tá Com Nada.

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