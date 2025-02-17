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Wanessa se abre sobre término com Dado no Domingão: 'Precisava de solidão'

Cantora foi questionada sobre o assunto durante participação no quadro Batalha do Lipsync do Domingão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Fevereiro de 2025 às 08:21

Wanessa Camargo fala no 'Domingão com Huck' sobre término
Wanessa Camargo fala no 'Domingão com Huck' sobre término Crédito: Reprodução/TV Globo
Wanessa, 42, se abriu neste domingo (16) sobre sua vida pessoal após o fim do relacionamento com Dado Dolabella, 44.
A cantora foi questionada sobre o assunto durante participação no quadro Batalha do Lipsync do Domingão. Luciano Huck perguntou sobre os burburinhos envolvendo o nome da artista e as notícias da separação.
Então, Wanessa explicou que buscava um momento de reflexão. "O que eu posso te dizer agora é que eu estou num momento precisando de solitude. Precisando de um pouquinho de solidão para pensar na minha vida", disse ela.
Um ano após sua participação no BBB, a artista comentou sobre as várias mudanças em sua vida. "2024 foi um ano muito desafiador para mim em todos os sentidos, tanto em âmbito profissional, como pessoal. Foi um ano que eu aprendi tanta coisa", mencionou.
Wanessa disse estar à procura de "silêncio" em sua vida. "Foi tanto barulho, barulho, barulho, que eu precisava de silêncio. Às vezes, o silêncio é ficar um pouco sozinha. Esperar esse momento para entender que caminho [seguir]", afirmou.
A cantora também deixou claro que pretende direcionar seus esforços para sua carreira. "Esse ano eu completo 25 anos de carreira. Então, eu quero muito ter o foco no trabalho", declarou.

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