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Gusttavo Lima se une a antigo empresário de Roberto Carlos e planeja carreira internacional

Dody Sirena busca aproximar cantor sertanejo do mercado latino com disco em espanhol, previsto para sair ainda este ano
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Fevereiro de 2025 às 14:35

Gusttavo Lima teve jatinho apreendido
Gusttavo Lima Crédito: Reprodução/Instagram
O sertanejo Gusttavo Lima vai anunciar, nesta terça-feira (18), uma parceria com Dody Sirena, empresário que trabalhou por décadas com Roberto Carlos, um dos principais nomes do país na indústria de entretenimento e música.
Conforme apurado pela Folha, e antecipado pela coluna de Lauro Jardim, n'O Globo, Sirena pretende expandir o alcance de Lima no mercado latino -ainda em 2025, sairia um disco em espanhol pelo cantor.
Sirena administrou Roberto Carlos por três décadas e voltou recentemente ao ramo do entretenimento. Trouxe ao Brasil turnês de artistas de renome como Michael Jackson, Rod Stewart, Eric Clapton e Pavarotti.
O contrato que firma a parceria entre a dupla será assinado em Miami, cidade onde Lima reside, na gravadora Sony.
Em paralelo, Gusttavo Lima tem chamado atenção no cenário político após ele aparecer empatado em segundo lugar em pesquisa Genial/Quaest sobre a disputa à Presidência de 2026. O artista aventou a intenção de se candidatar à Presidência em janeiro deste ano, em entrevista ao portal Metrópoles.
O músico tem se apresentado com um discurso similar ao do influenciador Pablo Marçal (PRTB), ao mesmo tempo em que tenta se colocar como alguém mais moderado que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), para quem já fez campanha.

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