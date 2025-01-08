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2026

Gusttavo Lima quer falar com Lula e Bolsonaro para campanha à presidência

Cantor que anunciou candidatura para 2026 revela que seu desejo de unir o Brasil surgiu durante internação médica
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Janeiro de 2025 às 10:16

Gusttavo Lima quer conversar com Lula e Bolsonaro sobre candidatura em 2026
Gusttavo Lima quer conversar com Lula e Bolsonaro sobre candidatura em 2026 Crédito: Reprodução/Instagram/@gusttavolima/Reuters/Folhapress/Fotoarena
O cantor Gusttavo Lima, 35, afirmou que procura se encontrar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-presidente Jair Bolsonaro como estratégia de sua campanha à presidência do Brasil para 2026. A informação é do jornalista Leo Dias, que entrevistou o cantor nesta terça-feira (7).
"Ele disse que quer unir o Brasil nos próximos meses e quer conversar com pessoas que pensam diferente dele, como o presidente Lula. Segundo Gusttavo Lima, ele se encontrará tanto com o presidente Lula quanto com o presidente Bolsonaro", afirmou Dias no programa do SBT, Fofocalizando
Além disso, o cantor teria dito que o desejo de concorrer à presidência veio de sua internação ao final do ano passado.
"Ele disse que ali pensou nos marcos que já tinha alcançado, mas sentiu a necessidade de retribuir a quem deu tudo isso a ele: ao povo brasileiro", disse Dias. Segundo ele, o artista considera realizar dois shows por mês caso seja eleito, que funcionariam como uma espécie de dias de folga.
Segundo o jornalista, o cantor, hoje sem partido, reafirma estar ligado à direita brasileira.

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