'Casal Tudão' já era: Belo reafirma que está namorando influencer

Frequentemente citado por Gracyanne Babosa no BBB 25 (Globo), Belo confirmou que segue em um relacionando sério com uma empresária.
Enquanto curtia um show de Mumuzinho neste fim de semana na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, Belo foi confrontado sobre seus relacionamentos.
Segundo o Jornal Extra, Belo foi chamado de "namoradeiro" pelo cantor que se apresentava. Em resposta, ele riu e disse que "sossegou". O cantor justificou que vive um relacionamento sério e discreto com a influenciadora e modelo Rayanne Figliuzzi, com quem está há mais de um ano.
No BBB, Gracyanne já revelou que o romance com Belo não acabou por falta de amor, e chegou a afirmar que ainda o ama.