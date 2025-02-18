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Primogênito

Nasce Rás, primeiro filho de MC Daniel e Lorena Maria

Bebê nasceu com saúde, mas a mãe contou pelas redes sociais um susto momentos antes do parto
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Fevereiro de 2025 às 09:45

Nasce Rás, primeiro filho de MC Daniel e Lorena Maria
Nasce Rás, primeiro filho de MC Daniel e Lorena Maria Crédito: Instagram/@mcdaniell
Nasceu Rás, o primeiro filho do funkeiro MC Daniel com a influenciadora Lorena Maria. O bebê nasceu com saúde, mas a mãe contou pelas redes sociais um susto momentos antes do parto.
Segundo ela, o coração da criança oscilou. "O medo bateu forte. A dor extrema, o socorro a Deus, a mudança de planos e você veio, lindo, perfeito, esperto", postou ela num carrossel de imagens.
Daniel também celebrou a chegada do primogênito. "Nasceu minha maior bênção", publicou.
O casal revelou em agosto do ano passado que eles seriam pais de um menino. Ambos fizeram um chá revelação e anunciaram o sexo do bebê ao vivo, no programa Mais Você, da Globo. A apresentadora Ana Maria Braga contou que o cantor permitiu que ela contasse com exclusividade a novidade.

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