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BBB 25

Mateus é o eliminado do quinto Paredão do 'BBB 25'

Ex-dupla de Vitória Strada disputou a berlinda com Aline e Guilherme
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Fevereiro de 2025 às 08:29

Mateus, que entrou no BBB 25 com Vitória Strada, foi eliminado nesta terça, 19
Mateus, que entrou no BBB 25 com Vitória Strada, foi eliminado nesta terça, 19 Crédito: Reprodução de vídeo/Globloplay
Mateus, que fazia dupla com Vitória Strada, foi o eliminado desta terça-feira, 18, no BBB 25, com 65,3% dos votos. O brother disputou a berlinda com Aline e Guilherme, que receberam 24,63% e 10,07% dos votos, respectivamente.
Na semana passada, Gabriel havia sido o escolhido para deixar o reality. O brother recebeu 48,81% dos votos em uma disputa apertada com a dupla de Mateus, Vitória. A atriz chegou a receber mais votos para deixar a casa na categoria Voto da Torcida.
No discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt falou sobre os laços das duplas fora do programa. "Como fica o Vinícius sem a Aline? Como fica a Vitória sem o Mateus? Como fica a Delma sem o Guilherme?", questionou.

Relembre como foi a formação do Paredão

Renata, vencedora da Prova do Anjo, deu a imunidade a João Gabriel. A líder, Eva, indicou Mateus diretamente ao paredão.
A casa foi dividida em dois grupos. Em seguida, cada participante votou em alguém do próprio grupo. O mais votado de cada um dos grupos foi indicado.
Disputaram a Prova Bate-Volta os dois mais votados pela casa, Aline e Guilherme, e Diego Hypólito, emparedado após uma consequência da Prova do Líder. O ex-ginasta foi o grande vencedor.

Quem já saiu do BBB 25?

- Arleane e Marcelo- Edilberto e Raissa- Giovanna- Gabriel

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