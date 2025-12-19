TV Globo

Moradora de Cariacica passa por transformação no programa Mais Você

Apresentado por Ana Maria Braga, o quadro exibido na TV Globo emocionou ao celebrar autoestima, cuidado e recomeços em um cenário especial no Espírito Santo

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 16:36

Moradora de Cariacica passa por transformação no programa Mais Você Crédito: Reprodução TV Globo

A capixaba Lucilene Mendes, moradora de Cariacica, viveu um momento inesquecível ao participar do programa Mais Você, da TV Globo, nesta sexta-feira (19).

Auxiliar de limpeza em uma escola, Lucilene sempre teve uma trajetória marcada pelo trabalho duro: já atuou na roça, enfrentou muitos desafios e, nos últimos anos, passou por uma cirurgia bariátrica pelo SUS, que transformou não apenas sua saúde, mas também sua autoestima e perspectiva de vida.

A capixaba Lucilene Mendes, moradora de Cariacica, participou do programa Mais Você Crédito: Reprodução TV Globo

A história de Lucilene chegou até a produção do programa por meio de uma carta enviada pela filha, que decidiu compartilhar a luta e a força da mãe. A equipe do Mais Você preparou uma surpresa especial: Lucilene foi surpreendida no próprio local de trabalho, em Cariacica, com o anúncio de que participaria do quadro “Tapa no Visual”, com a presença do influenciador digital Theodoro, que acompanhou a transformação.

Para viver essa experiência, Lucilene embarcou em uma viagem para Pedra Azul, na Região Serrana do Espírito Santo, destino que ela conheceu pela primeira vez. Durante o programa, Ana Maria Braga fez questão de elogiar o município, destacando as belezas naturais do local e exibindo imagens da região.”Me deu até vontade de ir para Pedra Azul”, disse a apresentadora.

Lucilene passou por procedimentos estéticos Crédito: Reprodução TV Globo

Ao longo da viagem, Lucilene passou por uma verdadeira maratona de cuidados: renovou o cabelo, cuidou da pele, ganhou roupas novas e até uma lace, compondo uma transformação completa. Emocionada, ela celebrou cada etapa do processo, que foi pensado para valorizar sua história e sua nova fase de vida.

Moradora de Cariacica passa por transformação no programa Mais Você Crédito: Reprodução TV Globo

O momento especial terminou em clima de afeto e celebração, com um almoço ao lado da família, selando uma experiência que ficará marcada para sempre. A participação no Mais Você não apenas mudou o visual de Lucilene, mas também deu visibilidade a uma história de superação, dignidade e recomeço.

Este vídeo pode te interessar