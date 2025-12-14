Do ES para o Brasil

Álvaro Nobre vai cantar para 1 milhão de pessoas em Réveillon no RJ

Sucesso do sertanejo capixaba será atração do Réveillon de Cabo Frio, ao lado de grandes nomes da música como Sorriso Maroto

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 10:00

Álvaro Nobre, sucesso do sertanejo, será atração do Réveillon de Cabo Frio Crédito: Jonathan Martins

O Réveillon de Cabo Frio, um dos maiores do país, terá o capixaba Alvaro Nobre como uma das atrações neste ano. A festa na Praia do Forte, reconhecida por reunir cerca de 1 milhão de pessoas, será palco não só do show do cantor, mas também da gravação de seu novo DVD, ao vivo.

A estrutura impressiona: mais de 20 metros de palco, 24 torres de caixas de som, conhecidas como 'delay', e um cenário montado para receber multidões. Álvaro será o responsável por animar o público antes da queima de fogos, com um show de duas horas que se encerra por volta das 23h30. Depois da virada, é a vez de Sorriso Maroto assumir o palco.

Representar o Espírito Santo em uma festa desse tamanho, segundo o cantor, é mais que uma conquista: é um marco.



Uma conquista gigantesca ter esse reconhecimento no estado do Rio. Realmente nos mostra que estamos no caminho certo. Representar o ES em um dos maiores réveillons do Brasil é uma emoção sem igual. Só agradecer a Deus e as pessoas que acreditam e confiam no meu trabalho

A presença de Álvaro em um evento desse porte reforça a ascensão do artista no cenário nacional. Natural de Cachoeiro de Itapemirim e criado em Mimoso do Sul, o cantor é hoje uma das apostas do sertanejo. Mas sua trajetória começou bem longe do gênero: na juventude, integrou bandas de rock, até que uma “resenha” entre amigos mudou tudo.

Canto Álvaro Nobre Crédito: Jonathan Martins

A pedido dos amigos, ele tocou “Inventor dos Amores”, de Gusttavo Lima. Aprendeu a música em casa, gravou, postou no Facebook, e o vídeo viralizou, abrindo portas que mudariam seu destino.

Desde então, Álvaro acumulou milhões de plays nas plataformas e dividiu palco com nomes como Gusttavo Lima, Zé Neto e Cristiano e Léo Santana, fortalecendo sua presença no sertanejo. Em 2024, viveu um episódio marcante quando encontrou um CD seu no meio da lama, após a enchente que atingiu Mimoso do Sul; um símbolo da própria persistência em meio ao caos.

