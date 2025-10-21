Entrevista

Aposta do sertanejo capixaba tocava em banda de rock: "Agro que vestia preto"

Álvaro Nobre revisitou sua trajetória e lembrou episódios marcantes, como quando encontrou um CD seu no meio da lama após enchente

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 11:00

O cantor Álvaro Nobre revisitou a trajetória no quadro "Resenha Litoral" Crédito: Reprodução/Instagram/@alvaronobreoficial

Tem novidade na área! No quadro “Resenha Litoral”, da Rádio Litoral, o cantor Álvaro Nobre revisitou a trajetória por completo. Filho da roça, criado em fazenda e fã de pescaria, Álvaro resume a fase com simplicidade: manter as raízes enquanto amplia repertório e parcerias. O podcast é apresentado pela jornalista Thayná Bahia.

Aposta do sertanejo capixaba, o cantor revelou curiosidades e detalhes da própria história. Entre elas, o fato de ter começado em bandas de rock na juventude. A virada veio em uma "resenha”, quando amigos pediram para ele tocar “Inventor dos Amores”, de Gusttavo Lima. Ele aprendeu a música em casa, postou no Facebook - e o vídeo bombou, abrindo portas.

O cantor Álvaro Nobre foi criado em uma fazenda em Mimoso do Sul Crédito: Reprodução/Instagram/@alvaronobreoficial

Capixaba nascido em Cachoeiro de Itapemirim e criado em Mimoso do Sul, Álvaro também lembrou episódios marcantes, como quando encontrou um CD seu no meio da lama após a enchente que atingiu Mimoso, em 2024.

De perfil agregador, diz ter “empurrado” amigos para a música sempre que pôde. Hoje, ele colhe frutos do projeto intimista “Na Sala de Casa”, gravado quando morava em São Paulo, e adiantou que o volume 2 chega em breve, com convidados.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA

Este vídeo pode te interessar