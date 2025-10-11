Outubro

Jorge Aragão e Léo Foguete são atrações confirmadas em casa de shows de Vila Velha

Mês de outubro será de celebração e muita música no Café de La Musique Vila Velha; veja programação

Felipe Khoury Repórter

Publicado em 11 de outubro de 2025 às 11:05

Jorge Aragão e Léo Foguete são atrações do Café de La Musique Vila Velha Crédito: Futura Press/Milene Cardoso/Thenews2/Folhapress

O mês de outubro será de celebração e muita música no Café de La Musique Vila Velha. A casa de shows preparou uma programação intensa, reunindo nomes consagrados da cena nacional e artistas em ascensão da música eletrônica. Entre os destaques, o ícone do samba Jorge Aragão e do gigante Léo Foguete.

A temporada começa no dia 17 de outubro, com a Spring Sessions, festa que celebra a chegada da primavera com um line-up de destaque: Fatsync, Fluxzone, Haas, Juicce, Malive e Malu Fitipaldi. A noite terá um long set de quatro horas de Fatsync, um dos nomes mais respeitados da música eletrônica brasileira, em uma performance exclusiva.

No dia 24 de outubro, o palco do Café recebe o carismático Léo Foguete, conhecido por misturar ritmos e envolver o público com sua presença vibrante e repertório eclético. Já no dia 25, é a vez de Jorge Aragão emocionar a plateia com seus grandes sucessos e clássicos que atravessam gerações.

O cantor Jorge Aragão Crédito: Instagram @jorgearagaodacruz

Os ingressos estão disponíveis nas plataformas MeuBilhete e LeBillet, com valores a partir de R$ 50. De acordo com os sócios do empreendimento, a programação de outubro marca uma nova fase do Café, com foco em mais experiências, conforto e qualidade musical.

Mais informações

Café de La Musique Vila Velha





Spring Sessions

Com Fatsync, Fluxzone, Haas, Juice, Malive, Malu Fitipaldi

Quando: 17/10 (sexta-feira), a partir das 21h

Onde: Café de La Musique Vila Velha - Av. Est. José Júlio de Souza, 310 - Itaparica, Vila Velha

Ingressos: a partir de R$ 50, em Meu Bilhete





Leo Foguete

Quando: 24/10 (sexta-feira), a partir das 22h

Onde: Café de La Musique Vila Velha - Av. Est. José Júlio de Souza, 310 - Itaparica, Vila Velha

Ingressos: a partir de R$ 80, em Meu Bilhete





Jorge Aragão

Quando: 25/10 (sábado), a partir das 19h

Onde: Café de La Musique Vila Velha - Av. Est. José Júlio de Souza, 310 - Itaparica, Vila Velha

Ingressos: a partir de R$ 80, em Le Billet

