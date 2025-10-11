Editorias do Site
Redes Sociais

Jorge Aragão e Léo Foguete são atrações confirmadas em casa de shows de Vila Velha

Mês de outubro será de celebração e muita música no Café de La Musique Vila Velha; veja programação

Felipe Khoury

Repórter / [email protected]

Publicado em 11 de outubro de 2025 às 11:05

Jorge Aragão e Léo Foguete são atrações do Café de La Musique Vila Velha
Jorge Aragão e Léo Foguete são atrações do Café de La Musique Vila Velha Crédito: Futura Press/Milene Cardoso/Thenews2/Folhapress

O mês de outubro será de celebração e muita música no Café de La Musique Vila Velha. A casa de shows preparou uma programação intensa, reunindo nomes consagrados da cena nacional e artistas em ascensão da música eletrônica. Entre os destaques, o ícone do samba Jorge Aragão e do gigante Léo Foguete.

A temporada começa no dia 17 de outubro, com a Spring Sessions, festa que celebra a chegada da primavera com um line-up de destaque: Fatsync, Fluxzone, Haas, Juicce, Malive e Malu Fitipaldi. A noite terá um long set de quatro horas de Fatsync, um dos nomes mais respeitados da música eletrônica brasileira, em uma performance exclusiva.

No dia 24 de outubro, o palco do Café recebe o carismático Léo Foguete, conhecido por misturar ritmos e envolver o público com sua presença vibrante e repertório eclético. Já no dia 25, é a vez de Jorge Aragão emocionar a plateia com seus grandes sucessos e clássicos que atravessam gerações.

O cantor Jorge Aragão
O cantor Jorge Aragão Crédito: Instagram @jorgearagaodacruz

Os ingressos estão disponíveis nas plataformas MeuBilhete e LeBillet, com valores a partir de R$ 50. De acordo com os sócios do empreendimento, a programação de outubro marca uma nova fase do Café, com foco em mais experiências, conforto e qualidade musical.

Mais informações

  • Café de La Musique Vila Velha

  • Spring Sessions
  • Com Fatsync, Fluxzone, Haas, Juice, Malive, Malu Fitipaldi
  • Quando: 17/10 (sexta-feira), a partir das 21h
  • Onde: Café de La Musique Vila Velha - Av. Est. José Júlio de Souza, 310 - Itaparica, Vila Velha
  • Ingressos: a partir de R$ 50, em Meu Bilhete

  • Leo Foguete
  • Quando: 24/10 (sexta-feira), a partir das 22h
  • Onde: Café de La Musique Vila Velha - Av. Est. José Júlio de Souza, 310 - Itaparica, Vila Velha
  • Ingressos: a partir de R$ 80, em Meu Bilhete

  • Jorge Aragão
  • Quando: 25/10 (sábado), a partir das 19h
  • Onde: Café de La Musique Vila Velha - Av. Est. José Júlio de Souza, 310 - Itaparica, Vila Velha
  • Ingressos: a partir de R$ 80, em Le Billet

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Sofrência: Pablo, Rei do Arrocha, está de volta ao Festival de Verão de Guarapari

Sofrência: Pablo, Rei do Arrocha, está de volta ao Festival de Verão de Guarapari

Imagem - Leonardo, Lauana Prado e Hugo & Guilherme agitam evento em Afonso Cláudio

Leonardo, Lauana Prado e Hugo & Guilherme agitam evento em Afonso Cláudio

Imagem - Matheus e Kauan e cantor Rogerinho fazem show de graça em Itarana

Matheus e Kauan e cantor Rogerinho fazem show de graça em Itarana

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Debora 'Bloco' reúne fãs de 'Vale Tudo' e celebra personagens da novela

Debora 'Bloco' reúne fãs de 'Vale Tudo' e celebra personagens da novela
Imagem - Ex-galã da Globo participa de ato pela anistia e acusa esquerda por 8 de janeiro

Ex-galã da Globo participa de ato pela anistia e acusa esquerda por 8 de janeiro
Imagem - Reality de culinária da TV Gazeta abre inscrições; veja como participar

Reality de culinária da TV Gazeta abre inscrições; veja como participar