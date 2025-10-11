Jorge Aragão e Léo Foguete são atrações confirmadas em casa de shows de Vila Velha

Publicado em 11 de outubro de 2025 às 11:05
O mês de outubro será de celebração e muita música no Café de La Musique Vila Velha. A casa de shows preparou uma programação intensa, reunindo nomes consagrados da cena nacional e artistas em ascensão da música eletrônica. Entre os destaques, o ícone do samba Jorge Aragão e do gigante Léo Foguete.
A temporada começa no dia 17 de outubro, com a Spring Sessions, festa que celebra a chegada da primavera com um line-up de destaque: Fatsync, Fluxzone, Haas, Juicce, Malive e Malu Fitipaldi. A noite terá um long set de quatro horas de Fatsync, um dos nomes mais respeitados da música eletrônica brasileira, em uma performance exclusiva.
No dia 24 de outubro, o palco do Café recebe o carismático Léo Foguete, conhecido por misturar ritmos e envolver o público com sua presença vibrante e repertório eclético. Já no dia 25, é a vez de Jorge Aragão emocionar a plateia com seus grandes sucessos e clássicos que atravessam gerações.
Os ingressos estão disponíveis nas plataformas MeuBilhete e LeBillet, com valores a partir de R$ 50. De acordo com os sócios do empreendimento, a programação de outubro marca uma nova fase do Café, com foco em mais experiências, conforto e qualidade musical.
