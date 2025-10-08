Leonardo, Lauana Prado e Hugo & Guilherme agitam evento em Afonso Cláudio

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 14:30
Afonso Cláudio se prepara para receber mais uma edição da Expo Afonso Cláudio, um dos principais eventos agropecuários e sertanejos do Espírito Santo. A programação acontece de 19 a 23 de novembro, no Parque de Exposições de Afonso Cláudio, no Vale do Empoçado, e deve reunir cerca de 100 mil pessoas ao longo dos cinco dias.
A festa começa na quarta-feira (19), com o tradicional Concurso da Rainha e Princesa da Expo, marcando a abertura oficial da programação.
A sexta-feira (21) será marcada pela apresentação da dupla Hugo & Guilherme, um dos maiores sucessos do sertanejo atual. No sábado (22), é a vez de Alemão do Forró e Lauana Prado comandarem o palco. O encerramento acontece no domingo (23) com o show de Leonardo.
As noites de sexta e sábado terão entrada solidária, com ingressos a R$ 10, a renda será destinada a instituições beneficentes do município. O evento conta ainda com feira agropecuária, parque de diversões, gastronomia e atrações diversas para toda a família.
PROGRAMAÇÃO:
