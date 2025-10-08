Editorias do Site
Leonardo, Lauana Prado e Hugo & Guilherme agitam evento em Afonso Cláudio

Expo Afonso Cláudio acontece em novembro. Programação conta ainda com Alemão do Forró e Dallas Country

Redação de A Gazeta

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 14:30

Leonardo e Lauana Prado são atrações de evento em Afonso Cláudio
Os cantores fazem parte da programação da Expo Afonso Cláudio Crédito: Assessoria/Mayara Prado | Reprodução Instagram @caiorodriguez_ | Globo/Fábio Rocha

Afonso Cláudio se prepara para receber mais uma edição da Expo Afonso Cláudio, um dos principais eventos agropecuários e sertanejos do Espírito Santo. A programação acontece de 19 a 23 de novembro, no Parque de Exposições de Afonso Cláudio, no Vale do Empoçado, e deve reunir cerca de 100 mil pessoas ao longo dos cinco dias.

A festa começa na quarta-feira (19), com o tradicional Concurso da Rainha e Princesa da Expo, marcando a abertura oficial da programação.

A sexta-feira (21) será marcada pela apresentação da dupla Hugo & Guilherme, um dos maiores sucessos do sertanejo atual. No sábado (22), é a vez de Alemão do Forró e Lauana Prado comandarem o palco. O encerramento acontece no domingo (23) com o show de Leonardo.

As noites de sexta e sábado terão entrada solidária, com ingressos a R$ 10, a renda será destinada a instituições beneficentes do município. O evento conta ainda com feira agropecuária, parque de diversões, gastronomia e atrações diversas para toda a família.

Não perca!

  • Evento: Expo Afonso Cláudio
  • Data: 19 a 23 de novembro
  • Local: Parque de Exposições – Vale do Empoçado, Afonso Cláudio

PROGRAMAÇÃO: 

  • 19/11: Concurso da Rainha e Princesa da Expo
  • 20/11 : Dallas Country – Entrada gratuita
  • 21/11: Hugo & Guilherme – Entrada solidária R$ 10
  • 22/11: Alemão do Forró e Lauana Prado – Entrada solidária R$ 10
  • 23/11: Leonardo – Encerramento

