Atrações nacionais

Festival em Cariacica terá Poze, MC Hariel, Orochi e MC Maneirinho

Espírito Sound promete agitar a noite capixaba com funk, trap e rap. Além das atrações, MC IG e DJ KN de VV também estão confirmados

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 12:30

Festival em Cariacica terá Poze, Hariel, Orochi e MC Maneirinho Crédito: Reprodução/Instagram e Youtube

No dia 14 de novembro, véspera de feriado, a Matrix Music Hall, em Cariacica, será palco da primeira edição do Espírito Sound Festival, reunindo nomes nacionais do funk, rap e trap. Entre as atrações confirmadas estão: MC Hariel, MC IG, Poze do Rodo, MC Maneirinho, Orochi e DJ KN de VV.

Serão quatro setores: lounges, mezanino, Arena Essência e Front impacto. Os ingressos estão sendo vendidos no site Ingresse a partir de R$ 70.

SERVIÇO - Espírito Sound

Atrações: MC Hariel, MC IG, Poze do Rodo, MC Maneirinho, Orochi e DJ KN de VV



MC Hariel, MC IG, Poze do Rodo, MC Maneirinho, Orochi e DJ KN de VV Data: 14 de novembro (sexta-feira)



14 de novembro (sexta-feira) Local: Matrix Music Hall



Matrix Music Hall Endereço: Rua Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco – Cariacica



Rua Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco – Cariacica Horário: 20h (abertura da casa)



20h (abertura da casa) Ingressos: a partir de R$ 70 (Arena Essência meia), pelo site Ingresse

