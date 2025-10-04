Editorias do Site
Festival em Cariacica terá Poze, MC Hariel, Orochi e MC Maneirinho

Espírito Sound promete agitar a noite capixaba com funk, trap e rap. Além das atrações, MC IG e DJ KN de VV também estão confirmados

Redação de A Gazeta

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 12:30

No dia 14 de novembro, véspera de feriado, a Matrix Music Hall, em Cariacica, será palco da primeira edição do Espírito Sound Festival, reunindo nomes nacionais do funk, rap e trap. Entre as atrações confirmadas estão: MC Hariel, MC IG, Poze do Rodo, MC Maneirinho, Orochi e DJ KN de VV.

Serão quatro setores: lounges, mezanino, Arena Essência e Front impacto. Os ingressos estão sendo vendidos no site Ingresse a partir de R$ 70.

  • SERVIÇO - Espírito Sound
  • Atrações: MC Hariel, MC IG, Poze do Rodo, MC Maneirinho, Orochi e DJ KN de VV
  • Data: 14 de novembro (sexta-feira)
  • Local: Matrix Music Hall
  • Endereço: Rua Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco – Cariacica
  • Horário: 20h (abertura da casa)
  • Ingressos: a partir de R$ 70 (Arena Essência meia), pelo site Ingresse

