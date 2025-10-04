Festival em Cariacica terá Poze, MC Hariel, Orochi e MC Maneirinho

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 12:30
No dia 14 de novembro, véspera de feriado, a Matrix Music Hall, em Cariacica, será palco da primeira edição do Espírito Sound Festival, reunindo nomes nacionais do funk, rap e trap. Entre as atrações confirmadas estão: MC Hariel, MC IG, Poze do Rodo, MC Maneirinho, Orochi e DJ KN de VV.
Serão quatro setores: lounges, mezanino, Arena Essência e Front impacto. Os ingressos estão sendo vendidos no site Ingresse a partir de R$ 70.
