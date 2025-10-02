Rio de Janeiro

Competição nacional de tatuagem terá 20 nomes do Espírito Santo

Planet Tattoo terá 27 categorias competitivas, desde fineline a freehand, de aquarela a pontilhismo e art fusion

Tatuadores do ES vão para o Rio de Janeiro participar do Planet Tattoo Crédito: Camila do Sol

Vinte nomes do Espírito Santo desembarcam no Rio de Janeiro, neste fim de semana, para o Planet Tattoo, um dos maiores encontros de tatuagem do país. A segunda edição do festival reúne mais de 900 artistas do Brasil e do mundo, com muita cultura urbana, música e ações sociais.

Além disso, o evento também coloca os tatuadores em 27 categorias competitivas (de fineline a freehand, de aquarela a pontilhismo e art fusion). Os campeões de cada categoria levam troféu, uma moto elétrica e ainda entram no sorteio de uma BMW zero quilômetro.

Entre os capixabas confirmados, nomes que representam estilos distintos: Camila Sol (fineline; jurada e mentora em competições pelo Brasil), Lucas Maresia (art fusion e freehand), Lello Farias (em busca do bi em aquarela), Paola Salazar (precisão no pontilhismo) e Tayrone Barbosa - o Tayrone Tattoo, com 46 anos de estrada, homenageado na primeira edição e agora concorrente na cobiçada categoria Master.

“Meu estilo é uma digital”

Para Tayrone, a ida ao Planet Tattoo é mais que disputa, é afirmação autoral. “Tenho 46 anos e dez meses de aprendizado diário. Seguindo tendências por décadas e outras que viram moda. Mas, de uns 20 anos pra cá, criei um estilo próprio, que chamo de original”, afirmou.

O tatuador Tayrone é um veterano no ramo capixaba Crédito: Reprodução/Instagram/@tayronetatuagem

Segundo ele, a categoria Master - aberta para tatuadores que tem 25 anos ou mais de carreira e com estilo livre - finalmente acolhe essa linguagem. “Nas convenções, eu precisava me encaixar em ‘melhor do dia’, ‘melhor colorido’, ‘melhor feminino’… Agora, posso apresentar meu trabalho como ele é”.

Para a comitiva capixaba, é vitrine nacional, networking de alto nível e chance de trazer medalhas - e clientes - para casa. Segundo o veternao, o objetivo também é mostrar ao público que tatuagem não precisa seguir moda para ser relevante.

Quero provar que você pode ter uma tatuagem exclusiva, que fale do seu momento. Se o cliente quer uma águia, por exemplo, transformo ela no meu estilo original, único, como uma digital. Tenho orgulho disso. É diferente de todas, e não por isso deixo de curtir os estilos de tendência

