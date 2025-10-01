Cinema

Mostra de Cinema Negro Chico Prego abre inscrições para a 1ª edição no ES

Objetivo é ampliar a representatividade negra no audiovisual e levar cinema para o interior do ES

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 10:40

Mostra de Cinema Negro Chico Prego abre inscrições Crédito: Leonardo IA

Chegou a hora de colocar seu filme na tela. A Mostra de Cinema Negro Chico Prego está com inscrições abertas para selecionar até 12 obras dirigidas por pessoas negras, de qualquer estado do país. O objetivo é claro: ampliar a representatividade negra no audiovisual, levar cinema para o interior do Espírito Santo e fortalecer a economia criativa com políticas afirmativas.

A inscrição é gratuita e 100% on-line pelo site mostrachicoprego.com, até 26 de outubro. Cada realizador(a) pode enviar até duas obras concluídas a partir de 1º de janeiro de 2020, em qualquer formato e duração (curta, média, longa; ficção, doc, experimental, híbrido). As obras escolhidas recebem bolsa-incentivo de R$ 500 para participação na Mostra.

Nesta edição inaugural, não há tema obrigatório. A curadoria vai construir o recorte a partir do conjunto de inscritos, incentivando diversidade estética e narrativa em torno de identidade, território, ancestralidade, memória e muitas outras perspectivas da experiência negra. As sessões acontecem na Antiga Estação Ferroviária de Alegre e também em plataforma on-line, para ampliar o alcance e a visibilidade dos filmes.

Seleção fica a cargo de uma dupla de peso, inteiramente negra Crédito: PeopleImages.com | Shutterstock

A seleção fica a cargo de uma dupla de peso, inteiramente negra: Izah Candido (educador social, roteirista e diretor com passagens por Tiradentes, Rotterdam e Gramado) e GG Fákọ̀làdé (pesquisadora, artista e sacerdotisa do culto tradicional yorubá, premiada em Gramado, Brasília e Tiradentes).

A iniciativa é inédita no Espírito Santo e homenageia Chico Prego, líder da Insurreição do Queimado, símbolo da resistência à escravidão no Estado. A Mostra é idealizada pela produtora cultural Taynara Barreto, em parceria com a JUPTER - Entretenimento, Comunicação e Cultura.

Como participar

Quem pode: cineastas brasileiros(as) ou naturalizados(as) negros(as), residentes em qualquer estado

cineastas brasileiros(as) ou naturalizados(as) negros(as), residentes em qualquer estado Prazo: até 26 de outubro

até 26 de outubro Inscrição: gratuita, em mostrachicoprego.com

gratuita, em mostrachicoprego.com Obras elegíveis: concluídas a partir de 1º/01/2020; curta/média/longa; ficção/doc/experimental/híbrido

concluídas a partir de 1º/01/2020; curta/média/longa; ficção/doc/experimental/híbrido Seleção: até 12 filmes

até 12 filmes Incentivo: R$ 500 por obra selecionada

R$ 500 por obra selecionada Exibição: Alegre (ES) + on-line

