Mostra de Cinema Negro Chico Prego abre inscrições para a 1ª edição no ES

1 de outubro de 2025
Chegou a hora de colocar seu filme na tela. A Mostra de Cinema Negro Chico Prego está com inscrições abertas para selecionar até 12 obras dirigidas por pessoas negras, de qualquer estado do país. O objetivo é claro: ampliar a representatividade negra no audiovisual, levar cinema para o interior do Espírito Santo e fortalecer a economia criativa com políticas afirmativas.
A inscrição é gratuita e 100% on-line pelo site mostrachicoprego.com, até 26 de outubro. Cada realizador(a) pode enviar até duas obras concluídas a partir de 1º de janeiro de 2020, em qualquer formato e duração (curta, média, longa; ficção, doc, experimental, híbrido). As obras escolhidas recebem bolsa-incentivo de R$ 500 para participação na Mostra.
Nesta edição inaugural, não há tema obrigatório. A curadoria vai construir o recorte a partir do conjunto de inscritos, incentivando diversidade estética e narrativa em torno de identidade, território, ancestralidade, memória e muitas outras perspectivas da experiência negra. As sessões acontecem na Antiga Estação Ferroviária de Alegre e também em plataforma on-line, para ampliar o alcance e a visibilidade dos filmes.
A seleção fica a cargo de uma dupla de peso, inteiramente negra: Izah Candido (educador social, roteirista e diretor com passagens por Tiradentes, Rotterdam e Gramado) e GG Fákọ̀làdé (pesquisadora, artista e sacerdotisa do culto tradicional yorubá, premiada em Gramado, Brasília e Tiradentes).
A iniciativa é inédita no Espírito Santo e homenageia Chico Prego, líder da Insurreição do Queimado, símbolo da resistência à escravidão no Estado. A Mostra é idealizada pela produtora cultural Taynara Barreto, em parceria com a JUPTER - Entretenimento, Comunicação e Cultura.
