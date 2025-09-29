Conheça os finalistas da 4ª edição do Prêmio da Música Capixaba

Branú e Silva são finalistas do Prêmio da Música Capixaba Crédito: Instagram/@eubranu/@clara_crvlh/@vagnerrezende/@amanda.kboom/@silva
A 4ª edição do Prêmio da Música Capixaba está com os finalistas definidos, após escolha popular com mais de 104 mil votos. Os finalistas irão concorrer em 20 categorias e os vencedores serão revelados na cerimônia de premiação, no dia 28 de outubro, no Teatro Universitário, em Vitória. A celebração terá transmissão ao vivo pela TVE e pelo YouTube.
Com votos vindos de todos os 27 Estados brasileiros, mais de 6,8 mil pessoas definiram os seus produtos e destaques favoritos, do dia 17 ao dia 24 de setembro. Entre os finalistas desta 4ª edição do prêmio, estão capixabas que têm integrado a cena musical brasileira em diversos gêneros e linguagens, do rap à MPB, passando pelo rock e o forró, dando força à diversidade da música produzida no Espírito Santo.
Nos próximos dias, começa a última etapa, o Voto de Classe, em que os semifinalistas participantes votam para escolher os vencedores.
A cantora Luiza Dutra ganhou em 2024 na categoria "Intérprete" Crédito: Cláudio Postay
“Agora, entramos na fase final do Prêmio da Música Capixaba, que valoriza e celebra a diversidade e a riqueza da nossa música, reconhecendo o talento dos artistas do Espírito Santo. Com o Prêmio, queremos dar visibilidade aos nossos artistas, tanto para o público local quanto para o nacional, para que a força da música capixaba reverbere cada vez mais”, afirma Daniel Morelo, diretor do prêmio.
As categorias estão divididas em três grandes eixos: Destaques Técnicos, que reconhece profissionais dos bastidores; Destaques Artísticos, que valoriza intérpretes, compositores, grupos e estilos da cena contemporânea; e Produtos Musicais, que contempla obras como música, composição, álbuns, EPs, videoclipes, capas e shows ao vivo.
A banda capixaba Dead Fish Crédito: Reprodução Instagram/Marcelo Marafante
A curadoria desta edição do prêmio foi formada por profissionais de destaque do mercado nacional como Juliana Medeiros (Rede Globo), Pena Schmidt (Lista das Listas), Clara Biondi (Sony Music), Flávia Cesar (Warner Chappell Music) e Renata Gomes (ONErpm).
O Prêmio da Música Capixaba é também um espaço de visibilidade e celebração: além da votação popular e da premiação, a cerimônia no Teatro da Universitário reunirá artistas, produtores, técnicos e representantes do setor cultural em uma noite dedicada à música do Espírito Santo.
Alemão do Forró é um dos finalistas do Prêmio da Música Capixaba Crédito: Reprodução/Instagram
Conheça os finalistas do Prêmio da Música Capixaba 2025
Álbum
André Prando - Iririu
Budah - Púrpura
Dudu - Escolhas e Reflexos
Luiza Dutra - Meu Canto
Silva - Encantado
Capa
Afronta - Princesa de VV - Artista Visual: Isaac Bertoldi
Anastácia - Benquerença pt. I (Rainha, Sereia, Santo Antônio) - Artista Visual: Patrik Braga
André Carvalho - Acaso - Artista Visual - Camila Massariol
Igor Emanuel - Afrodescendência - Artista Visual: Igor Emanuel
Sthelô - Coragem - Artistas Visuais - Sthelô, Yann Lucas e Caio Matos
Composição
André Prando e Luiz Gabriel Lopes - Dharma
Budah, Chris MC, Delacruz, Dudu, Felipe Artioli, Jok3r, VTbeats, Tibery – Púrpura
Fabriccio - Cheiro de flor
Silva e Lucas Silva - Abram Alas
Vitu - Vai Passar
Destaque Interior / Regional
Alemão do Forró
Alencacio Schuenk
Dayane Oliveira
Douglas Lopes
Projeto Feijoada
Destaque LGBTQIAPN+
Afronta
Anizio
Do Carmo
Garoá
Roberta de Razão
Destaque Vozes Negras
Ada Koffi
Akilla
Anastácia
Dudu
Quarteto Zuri
DJ
DJ Dani B
DJ Gegeo
DJ Negana
Karolla DJ
Thomas DJ
EP
Afronta - Princesa de VV
Cesar Baldan - Acá
Já Gamei - Arraiá do Jaga
Joe Caetano - 3x4
The Skeep - Atro
Grupo / Banda
Dead Fish
Forró Bemtivi
Gastação Infinita
Herança Negra
Orquestra Camerata SESI
Impacto Social
Instituto Manguerê
Instituto Todos os Cantos
Mãos À Obra: Música Acessível
Orquestra Jovem Capixaba
Serenata DE´Favela
Instrumentista
Alexandre Borges
Daniel Silva
Jacqueline Lima
Lucas Arruda
Moacyr Teixeira Neto
Intérprete
Anastácia
Bella Mattar
Lore Dalvi
Luiza Dutra
Nano Vianna
Linguagens Urbanas
Akilla
Biorki
DJ Negana
Dudu
Jota 3
Música
Abram Alas - Silva
Coragem - Sthelô
Princesa de VV - Afronta
Púrpura - Budah
Vai Passar - Vitu feat Cainã
Produção Musical
Bebici
Daniel Silva
Hugo Paraizo
Luccas Martins
Tibery
Revelação
Branú
Carol Lemke
Isys Narlla
Northon Oliveira
Xavier Lucas
Show ao Vivo
André Prando - IRIRIU (ao vivo no Teatro da Ufes, 2024)