Conheça os finalistas da 4ª edição do Prêmio da Música Capixaba

Artistas foram escolhidos após votação popular em 20 categorias; celebração será no Teatro Universitário, em 28 de outubro

Felipe Khoury Repórter

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 16:23

Branú e Silva são finalistas do Prêmio da Música Capixaba Crédito: Instagram/@eubranu/@clara_crvlh/@vagnerrezende/@amanda.kboom/@silva

A 4ª edição do Prêmio da Música Capixaba está com os finalistas definidos, após escolha popular com mais de 104 mil votos. Os finalistas irão concorrer em 20 categorias e os vencedores serão revelados na cerimônia de premiação, no dia 28 de outubro, no Teatro Universitário, em Vitória. A celebração terá transmissão ao vivo pela TVE e pelo YouTube.

Com votos vindos de todos os 27 Estados brasileiros, mais de 6,8 mil pessoas definiram os seus produtos e destaques favoritos, do dia 17 ao dia 24 de setembro. Entre os finalistas desta 4ª edição do prêmio, estão capixabas que têm integrado a cena musical brasileira em diversos gêneros e linguagens, do rap à MPB, passando pelo rock e o forró, dando força à diversidade da música produzida no Espírito Santo.

Nos próximos dias, começa a última etapa, o Voto de Classe, em que os semifinalistas participantes votam para escolher os vencedores.

A cantora Luiza Dutra ganhou em 2024 na categoria "Intérprete" Crédito: Cláudio Postay

“Agora, entramos na fase final do Prêmio da Música Capixaba, que valoriza e celebra a diversidade e a riqueza da nossa música, reconhecendo o talento dos artistas do Espírito Santo. Com o Prêmio, queremos dar visibilidade aos nossos artistas, tanto para o público local quanto para o nacional, para que a força da música capixaba reverbere cada vez mais”, afirma Daniel Morelo, diretor do prêmio.

As categorias estão divididas em três grandes eixos: Destaques Técnicos, que reconhece profissionais dos bastidores; Destaques Artísticos, que valoriza intérpretes, compositores, grupos e estilos da cena contemporânea; e Produtos Musicais, que contempla obras como música, composição, álbuns, EPs, videoclipes, capas e shows ao vivo.

A banda capixaba Dead Fish Crédito: Reprodução Instagram/Marcelo Marafante

A curadoria desta edição do prêmio foi formada por profissionais de destaque do mercado nacional como Juliana Medeiros (Rede Globo), Pena Schmidt (Lista das Listas), Clara Biondi (Sony Music), Flávia Cesar (Warner Chappell Music) e Renata Gomes (ONErpm).

O Prêmio da Música Capixaba é também um espaço de visibilidade e celebração: além da votação popular e da premiação, a cerimônia no Teatro da Universitário reunirá artistas, produtores, técnicos e representantes do setor cultural em uma noite dedicada à música do Espírito Santo.

Alemão do Forró é um dos finalistas do Prêmio da Música Capixaba Crédito: Reprodução/Instagram

Conheça os finalistas do Prêmio da Música Capixaba 2025

Álbum

André Prando - Iririu

Budah - Púrpura

Dudu - Escolhas e Reflexos

Luiza Dutra - Meu Canto

Silva - Encantado





Capa

Afronta - Princesa de VV - Artista Visual: Isaac Bertoldi

Anastácia - Benquerença pt. I (Rainha, Sereia, Santo Antônio) - Artista Visual: Patrik Braga

André Carvalho - Acaso - Artista Visual - Camila Massariol

Igor Emanuel - Afrodescendência - Artista Visual: Igor Emanuel

Sthelô - Coragem - Artistas Visuais - Sthelô, Yann Lucas e Caio Matos





Composição

André Prando e Luiz Gabriel Lopes - Dharma

Budah, Chris MC, Delacruz, Dudu, Felipe Artioli, Jok3r, VTbeats, Tibery – Púrpura

Fabriccio - Cheiro de flor

Silva e Lucas Silva - Abram Alas

Vitu - Vai Passar





Destaque Interior / Regional

Alemão do Forró

Alencacio Schuenk

Dayane Oliveira

Douglas Lopes



Projeto Feijoada





Destaque LGBTQIAPN+

Afronta

Anizio

Do Carmo

Garoá

Roberta de Razão





Destaque Vozes Negras

Ada Koffi

Akilla

Anastácia

Dudu

Quarteto Zuri





DJ

DJ Dani B

DJ Gegeo

DJ Negana

Karolla DJ

Thomas DJ





EP

Afronta - Princesa de VV

Cesar Baldan - Acá

Já Gamei - Arraiá do Jaga

Joe Caetano - 3x4

The Skeep - Atro





Grupo / Banda

Dead Fish

Forró Bemtivi

Gastação Infinita

Herança Negra

Orquestra Camerata SESI





Impacto Social

Instituto Manguerê

Instituto Todos os Cantos

Mãos À Obra: Música Acessível

Orquestra Jovem Capixaba

Serenata DE´Favela





Instrumentista

Alexandre Borges

Daniel Silva

Jacqueline Lima

Lucas Arruda

Moacyr Teixeira Neto





Intérprete

Anastácia

Bella Mattar

Lore Dalvi

Luiza Dutra

Nano Vianna





Linguagens Urbanas

Akilla

Biorki

DJ Negana

Dudu

Jota 3





Música

Abram Alas - Silva

Coragem - Sthelô

Princesa de VV - Afronta

Púrpura - Budah

Vai Passar - Vitu feat Cainã





Produção Musical

Bebici

Daniel Silva

Hugo Paraizo

Luccas Martins

Tibery





Revelação

Branú

Carol Lemke

Isys Narlla

Northon Oliveira

Xavier Lucas





Show ao Vivo

André Prando - IRIRIU (ao vivo no Teatro da Ufes, 2024)

Budah - Mainstreet Festival

Dead Fish - Labirinto da Memória

Orquestra Camerata SESI - Reggae In Concert

Supercombo "Amianto" 10 anos no Circo Voador





Solo / Duo

Alemão do Forró

André Prando

Bella Mattar

Fabriccio

Sandrera





Técnico de Áudio

Felipe Artioli

Felipe Gama

Hugo Paraizo

Igor Comério

Rodolfo Ribeiro





Videoclipe

Bella Mattar - Brincar com o tempo

Budah - Linha de Frente

Cesar Mc ft. Dudu e Noventa - Melhor Assim

DoCarmo- Salve

Luppi - Leve-me

