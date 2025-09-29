Editorias do Site
Redes Sociais

Conheça os finalistas da 4ª edição do Prêmio da Música Capixaba

Artistas foram escolhidos após votação popular em 20 categorias; celebração será no Teatro Universitário, em 28 de outubro

Felipe Khoury

Repórter / [email protected]

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 16:23

Branú e Silva são finalistas do Prêmio da Música Capixaba
Branú e Silva são finalistas do Prêmio da Música Capixaba Crédito: Instagram/@eubranu/@clara_crvlh/@vagnerrezende/@amanda.kboom/@silva

A 4ª edição do Prêmio da Música Capixaba está com os finalistas definidos, após escolha popular com mais de 104 mil votos. Os finalistas irão concorrer em 20 categorias e os vencedores serão revelados na cerimônia de premiação, no dia 28 de outubro, no Teatro Universitário, em Vitória. A celebração terá transmissão ao vivo pela TVE e pelo YouTube.

Com votos vindos de todos os 27 Estados brasileiros, mais de 6,8 mil pessoas definiram os seus produtos e destaques favoritos, do dia 17 ao dia 24 de setembro. Entre os finalistas desta 4ª edição do prêmio, estão capixabas que têm integrado a cena musical brasileira em diversos gêneros e linguagens, do rap à MPB, passando pelo rock e o forró, dando força à diversidade da música produzida no Espírito Santo.

Nos próximos dias, começa a última etapa, o Voto de Classe, em que os semifinalistas participantes votam para escolher os vencedores.

A cantora Luiza Dutra foi a vencedora da categoria
A cantora Luiza Dutra ganhou em 2024 na categoria "Intérprete" Crédito: Cláudio Postay

“Agora, entramos na fase final do Prêmio da Música Capixaba, que valoriza e celebra a diversidade e a riqueza da nossa música, reconhecendo o talento dos artistas do Espírito Santo. Com o Prêmio, queremos dar visibilidade aos nossos artistas, tanto para o público local quanto para o nacional, para que a força da música capixaba reverbere cada vez mais”, afirma Daniel Morelo, diretor do prêmio.

As categorias estão divididas em três grandes eixos: Destaques Técnicos, que reconhece profissionais dos bastidores; Destaques Artísticos, que valoriza intérpretes, compositores, grupos e estilos da cena contemporânea; e Produtos Musicais, que contempla obras como música, composição, álbuns, EPs, videoclipes, capas e shows ao vivo.

A banda capixaba Dead Fish
A banda capixaba Dead Fish Crédito: Reprodução Instagram/Marcelo Marafante

A curadoria desta edição do prêmio foi formada por profissionais de destaque do mercado nacional como Juliana Medeiros (Rede Globo), Pena Schmidt (Lista das Listas), Clara Biondi (Sony Music), Flávia Cesar (Warner Chappell Music) e Renata Gomes (ONErpm).

O Prêmio da Música Capixaba é também um espaço de visibilidade e celebração: além da votação popular e da premiação, a cerimônia no Teatro da Universitário reunirá artistas, produtores, técnicos e representantes do setor cultural em uma noite dedicada à música do Espírito Santo.

Alemão do Forró fará show de encerramento da turnê da Joelma no ES
Alemão do Forró é um dos finalistas do Prêmio da Música Capixaba Crédito: Reprodução/Instagram

Conheça os finalistas do Prêmio da Música Capixaba 2025

  • Álbum
  • André Prando - Iririu
  • Budah - Púrpura
  • Dudu - Escolhas e Reflexos
  • Luiza Dutra - Meu Canto
  • Silva - Encantado

  • Capa
  • Afronta - Princesa de VV - Artista Visual: Isaac Bertoldi
  • Anastácia - Benquerença pt. I (Rainha, Sereia, Santo Antônio) - Artista Visual: Patrik Braga
  • André Carvalho - Acaso - Artista Visual - Camila Massariol
  • Igor Emanuel - Afrodescendência - Artista Visual: Igor Emanuel
  • Sthelô - Coragem - Artistas Visuais - Sthelô, Yann Lucas e Caio Matos

  • Composição
  • André Prando e Luiz Gabriel Lopes - Dharma
  • Budah, Chris MC, Delacruz, Dudu, Felipe Artioli, Jok3r, VTbeats, Tibery – Púrpura
  • Fabriccio - Cheiro de flor
  • Silva e Lucas Silva - Abram Alas
  • Vitu - Vai Passar

  • Destaque Interior / Regional
  • Alemão do Forró
  • Alencacio Schuenk
  • Dayane Oliveira
  • Douglas Lopes
  • Projeto Feijoada

  • Destaque LGBTQIAPN+
  • Afronta
  • Anizio
  • Do Carmo
  • Garoá
  • Roberta de Razão

  • Destaque Vozes Negras
  • Ada Koffi
  • Akilla
  • Anastácia
  • Dudu
  • Quarteto Zuri

  • DJ
  • DJ Dani B
  • DJ Gegeo
  • DJ Negana
  • Karolla DJ
  • Thomas DJ

  • EP
  • Afronta - Princesa de VV
  • Cesar Baldan - Acá
  • Já Gamei - Arraiá do Jaga
  • Joe Caetano - 3x4
  • The Skeep - Atro

  • Grupo / Banda
  • Dead Fish
  • Forró Bemtivi
  • Gastação Infinita
  • Herança Negra
  • Orquestra Camerata SESI

  • Impacto Social
  • Instituto Manguerê
  • Instituto Todos os Cantos
  • Mãos À Obra: Música Acessível
  • Orquestra Jovem Capixaba
  • Serenata DE´Favela

  • Instrumentista
  • Alexandre Borges
  • Daniel Silva
  • Jacqueline Lima
  • Lucas Arruda
  • Moacyr Teixeira Neto

  • Intérprete
  • Anastácia
  • Bella Mattar
  • Lore Dalvi
  • Luiza Dutra
  • Nano Vianna

  • Linguagens Urbanas
  • Akilla
  • Biorki
  • DJ Negana
  • Dudu
  • Jota 3

  • Música
  • Abram Alas - Silva
  • Coragem - Sthelô
  • Princesa de VV - Afronta
  • Púrpura - Budah
  • Vai Passar - Vitu feat Cainã

  • Produção Musical
  • Bebici
  • Daniel Silva
  • Hugo Paraizo
  • Luccas Martins
  • Tibery

  • Revelação
  • Branú
  • Carol Lemke
  • Isys Narlla
  • Northon Oliveira
  • Xavier Lucas

  • Show ao Vivo
  • André Prando - IRIRIU (ao vivo no Teatro da Ufes, 2024)
  • Budah - Mainstreet Festival
  • Dead Fish - Labirinto da Memória
  • Orquestra Camerata SESI - Reggae In Concert
  • Supercombo "Amianto" 10 anos no Circo Voador

  • Solo / Duo
  • Alemão do Forró
  • André Prando
  • Bella Mattar
  • Fabriccio
  • Sandrera

  • Técnico de Áudio
  • Felipe Artioli
  • Felipe Gama
  • Hugo Paraizo
  • Igor Comério
  • Rodolfo Ribeiro

  • Videoclipe
  • Bella Mattar - Brincar com o tempo
  • Budah - Linha de Frente
  • Cesar Mc ft. Dudu e Noventa - Melhor Assim
  • DoCarmo- Salve
  • Luppi - Leve-me

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Confira os semifinalistas do Prêmio da Música Capixaba e saiba como votar

Confira os semifinalistas do Prêmio da Música Capixaba e saiba como votar

Imagem - Silva posa com Caetano Veloso e Paula Lavigne após polêmica; entenda

Silva posa com Caetano Veloso e Paula Lavigne após polêmica; entenda

Imagem - De Luíza Boê a Gastação Infinita: confira as novidades do Tocou, Pocou

De Luíza Boê a Gastação Infinita: confira as novidades do Tocou, Pocou

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - 4 lançamentos na Netflix na semana de 29 de setembro a 05 de outubro

4 lançamentos na Netflix na semana de 29 de setembro a 05 de outubro
Imagem - BBB 26 terá ex-BBBs de volta ao reality e Casas de Vidro em todo o país

BBB 26 terá ex-BBBs de volta ao reality e Casas de Vidro em todo o país
Imagem - Três dias após decisão do STJ, Seap aguarda notificação para soltar Oruam

Três dias após decisão do STJ, Seap aguarda notificação para soltar Oruam