De Luíza Boê a Gastação Infinita: confira as novidades do Tocou, Pocou

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 07:15
Com lançamentos que passeiam por MPB, psicodelia, congo-reggae e lo-fi/R&B, o Tocou, Pocou desta semana chega com o single novo de Luíza Boê, o single “Onça” de Gastação Infinita, o álbum fresh de Jura Fernandes e o collab ensolarado do cantor Pirikito com BELA.
O “Tocou, Pocou” desta semana começa com a cantora e compositora Luíza Boê, no single “Nada de Extraordinário”. A canção é um MPB solar e vibrante que encontra poesia no cotidiano. A faixa chega às plataformas com clipe no YouTube, dirigido por Gabriela Boeri, filmado em Super 8 no Lavandário (Cunha/SP), e direção de arte de Giulia Barbero.
Depois de um show marcante no Movimento Cidade e passagens pelo Rio e São Paulo, a banda de Cariacica lança seu sétimo single, “Onça”. No som, o grupo segue misturando rock psicodélico, grooves, colagens sonoras e referências da cultura local, consolidando uma assinatura que vem ganhando público Brasil afora.
Fundador do Casaca, guitarrista e compositor lança seu quinto trabalho autoral nas plataformas: “Ressonância Capixaba”. São 5 faixas que reafirmam a mistura de congo, reggae e rock - com capa inspirada em quadro de Kleber Galvêas.
Destaques do disco: “Abrindo Sua Mente” (feat. Luan Murilho), a regravação de “Congo-Reggae”, a inédita “Congo da Maré” (feat. Madalenas do Jucu), “Agradecimento” e “Congo das Rendeiras – Remix” (Barol Beats).
O artista Pirikito lança o single “Seja Sol (be your own sunshine)”, primeiro vislumbre do álbum “Sounds of a Journey”. Em rob-lofi que flerta com R&B e indie pop, a faixa traz grooves marcantes e a parceria luminosa da cantora BELA (Salvador), com produção de Rodolfo Simor (indicado ao Grammy Latino).
A canção fala sobre autenticidade e autoluz, daqueles refrões que aquecem o coração. Vocalista da Pura Vida desde 2015 e em carreira solo desde 2020, Pirikito segue costurando lofi/R&B e folk em composições que vêm da adolescência.
