Música do ES

De Luiza Dutra a Paula Maddi, as novidades musicais do "Tocou, Pocou"

HZ ainda traz os trabalhos da cantora Budah, no projeto "Púrpura Session", e Zbra, com a faixa "Eu e Você (FIM)"

Felipe Khoury Repórter

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 15:50

Luiza Dutra e Paula Maddi estão no "Tocou, Pocou" desta semana Crédito: Ingrid Welida/André Leão

A cena musical capixaba chega com fôlego renovado nesta semana: enquanto Luiza Dutra transforma crises e bloqueios criativos em poesia no single "Quebra-Cabeça", Paula Maddi faz de "Homo" um grito de existência e estreia sua própria gravadora, a Madci Records.

Já Budah revisita o disco que a consagrou em "Púrpura Session", agora em versão audiovisual com participação de Delacruz, e o jovem Zbra anuncia uma nova fase de vida e carreira com a faixa "Eu e Você (FIM)", parte de seu aguardado álbum de estreia.

“Quebra-Cabeça” - Luiza Dutra

A cantora e compositora capixaba Luiza Dutra apresenta nesta sexta-feira (29) o single “Quebra-Cabeça”. A faixa, produzida em parceria com Dan Abranches, traz uma fusão de MPB, blues e soul em um desabafo sobre crise existencial, bloqueio criativo e a persistência em viver de arte.

“Homo” - Paula Maddi

A cantora e compositora Paula Maddi lança nesta sexta-feira (29), o single “Homo”, em alusão ao Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. O trabalho marca também a estreia da Madci Records, gravadora criada por Paula em parceria com a produtora Luci Fernandes, com a missão de amplificar vozes da periferia por meio do hip hop e de fusões com outros gêneros.

Natural de Jacareí, São Paulo, e radicada há 22 anos no Espírito Santo, Paula é formada em Música pela Fames e imprime em suas composições a mistura entre MPB e rap. “Homo” é o primeiro de três singles que irão compor o álbum Mad On The Beat, previsto para 2026.

“Púrpura Session” - Budah

Tem novidade também da cantora e compositora Budah. A artista lançou o “Púrpura Session”, álbum audiovisual que revisita as músicas de seu disco de estreia, “Púrpura” - que já soma mais de 42 milhões de plays nas plataformas digitais.

Gravado em um jardim a céu aberto, o projeto reúne sete faixas, entre elas a inédita “Dona do Mundo” e uma releitura de “Final Feliz”, sucesso de Jorge Vercillo que ganha um novo verso escrito pela própria Budah. O cantor Delacruz também participa da faixa Púrpura, adicionando sua marca à session.

“Eu e Você (FIM)” - Zbra

Por fim, o cantor Zbra, de 21 anos, apresenta a faixa “Eu e Você (FIM)”, parte de seu primeiro álbum, ABYZZ, gravado no estúdio VVS, em Vila Velha. “Esse álbum, para mim, significa uma mudança de vida definitiva, o ponto inicial de uma nova fase”, diz Zbra. Além do novo single, o trabalho inclui as faixas Fuga na Bugatti e Refém.

Com influências que vão de Juice WRLD a Charlie Brown Jr., o artista capixaba fez um pré-lançamento do disco em evento na Rua da Lama, que contou com nomes como VK Mac, Fred Nery, Xande (Macucos) e Caio Metteoro.

