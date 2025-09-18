Música do ES

De Pedro Perez a Ada Koffi: confira as novidades do "Tocou, Pocou"

HZ ainda destaca o afrobeat de DANI K. e o trap reflexivo de Cardoso em “Mística”

Felipe Khoury Repórter

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 18:45

Pedro Perez e Ada Koffi estão no "Tocou, Pocou" desta semana Crédito: Reprodução/Instagram/@adakoffi_/@furlanmelina/@clara_crvlh/Marcelim

Com lançamentos que atravessam reggae, MPB, afrobeats e trap, o “Tocou, Pocou” desta semana traz o novo single de Pedro Perez, a atmosfera contemplativa de Ada Koffi, a celebração quente de DANI K. e a verve filosófica de Cardoso.

“TE ESPERO NA VILA” - PEDRO PEREZ

Entre plantões e palcos, o médico capixaba Pedro Perez abre caminho para o álbum de estreia com o single “Te Espero na Vila” (prod. Bruno Signorelly e Fred Nery, do Macucos). Aos 26 anos, ele revisita a virada de ano em Itaúnas e mistura brasilidade, com reggae e memórias afetivas, em um convite à leveza.

O lançamento chega com lyric video captado no Festival de Forró de Itaúnas, onde Pedro apresentou faixas da trajetória como “Bela” e “Veraneio”. “É o ponto de partida perfeito: um reggae com swing brasileiro para abrir as portas desse mundo que construí a partir das minhas vivências”, resume.

“MAREAR” - ADA KOFFI (part. Amanda Requião, JaySant’)

Aos 28 anos, a cantora e compositora capixaba Ada Koffi segue tecendo pontes entre espiritualidade, ancestralidade e natureza. Em “Marear”, a artista propõe um estado de introspecção: paz, amor e conexão com o mundo natural como trilha para o autoconhecimento.

Vencedora do 3º Prêmio da Música Capixaba (clipe “Água Salgada”) e do pitching do Formemus 2023, Ada vem de EPs como “Entrelaçar” e “Cheiro de Mar”, além do próximo “Coração Griô”.

“SEGURA O DENDÊ” - DANI K.

Nascido no Rio de Janeiro e criado em Jacaraípe, na Serra, o rapper DANI K. volta aos palcos com um hino de celebração da cultura preta. “Segura o Dendê” chega com afrobeat, percussões orgânicas, groove e sax, equilibrando pista e lirismo.

No clipe, gravado em Jacaraípe, cenários solares e figurinos vermelhos traduzem o calor da faixa, com dançarinos e corpo em movimento como linguagem central. A música integra a mixtape “Nova Rota da Seda”, com 6 faixas, que narra vivências e novas perspectivas.

“MÍSTICA” - CARDOSO (prod. Stiv)

De Vila Velha, o trapper Cardoso aposta em um single que mira entretenimento sem cair na repetição do discurso ostentação. Em “Mística”, o artista de 26 anos puxa o papo para uma dimensão filosófica da existência. Tudo isso embalado por um beat que já nasceu com nome e conceito.

O videoclipe alterna cenas na Praia da Costa (com pole móvel) e estúdio de pole dance em Itapuã, participação da instrutora Júlia Kunzen e produção da BigZ Filmes. MC há 8 anos, o artista trouxe a vivência das batalhas de rima para a composição e hoje divide um home studio com o produtor Stiv, responsável pela faixa.

