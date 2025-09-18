Confira os semifinalistas do Prêmio da Música Capixaba e saiba como votar

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 12:03
A quarta edição do Prêmio da Música Capixaba, uma das mais importantes iniciativas de valorização da cena musical do Espírito Santo, já está em andamento. Com quase 200 semifinalistas, entre artistas, instrumentistas, produtores, técnicos e projetos, o prêmio abriu sua votação popular e vai até o dia 24 de setembro. O público tem a oportunidade de escolher os finalistas de cada categoria, acessando o site www.premiodamusicacapixaba.com.br.
Este ano, o evento promete não só celebrar a diversidade musical capixaba, mas também aproximar os artistas do público. São 20 categorias competitivas divididas em três eixos: Destaques Técnicos, que homenageia os profissionais dos bastidores; Destaques Artísticos, que valoriza intérpretes, compositores, grupos e estilos contemporâneos; e Produtos Musicais, que contempla músicas, álbuns, videoclipes e apresentações ao vivo.
Entre os semifinalistas estão nomes consagrados da cena musical capixaba, além de novas promessas que reforçam a riqueza e a pluralidade musical do estado. A votação popular será um dos elementos principais dessa etapa, já que o júri curador, formado por grandes nomes do mercado nacional como Juliana Medeiros (Rede Globo), Pena Schmidt (Lista das Listas), Clara Biondi (Sony Music), Flávia Cesar (Warner Chappell Music) e Renata Gomes (ONErpm), já fez suas indicações.
O organizador do evento, Daniel Morelo, destaca a importância de dar visibilidade à produção musical do estado: “O Prêmio da Música Capixaba é uma celebração coletiva da força da nossa música. Temos muito material de qualidade aqui e este é um momento de aproximar o público dos artistas que fazem parte da história e do presente da cultura capixaba.”
A cerimônia de premiação acontecerá no dia 28 de outubro, no Teatro da Ufes, em Vitória. Além da premiação, o evento reunirá artistas, produtores, técnicos e representantes do setor cultural em uma noite dedicada à música capixaba.
