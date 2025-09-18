Editorias do Site
Redes Sociais

Confira os semifinalistas do Prêmio da Música Capixaba e saiba como votar

Semifinalistas de 20 categorias seguem para votação popular até dia 24 de setembro

Aline Almeida

Repórter / [email protected]

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 12:03

Prêmio da Música Capixaba
Prêmio da Música Capixaba Crédito: Bruno Leão

A quarta edição do Prêmio da Música Capixaba, uma das mais importantes iniciativas de valorização da cena musical do Espírito Santo, já está em andamento. Com quase 200 semifinalistas, entre artistas, instrumentistas, produtores, técnicos e projetos, o prêmio abriu sua votação popular e vai até o dia 24 de setembro. O público tem a oportunidade de escolher os finalistas de cada categoria, acessando o site www.premiodamusicacapixaba.com.br.

Este ano, o evento promete não só celebrar a diversidade musical capixaba, mas também aproximar os artistas do público. São 20 categorias competitivas divididas em três eixos: Destaques Técnicos, que homenageia os profissionais dos bastidores; Destaques Artísticos, que valoriza intérpretes, compositores, grupos e estilos contemporâneos; e Produtos Musicais, que contempla músicas, álbuns, videoclipes e apresentações ao vivo.

Entre os semifinalistas estão nomes consagrados da cena musical capixaba, além de novas promessas que reforçam a riqueza e a pluralidade musical do estado. A votação popular será um dos elementos principais dessa etapa, já que o júri curador, formado por grandes nomes do mercado nacional como Juliana Medeiros (Rede Globo), Pena Schmidt (Lista das Listas), Clara Biondi (Sony Music), Flávia Cesar (Warner Chappell Music) e Renata Gomes (ONErpm), já fez suas indicações.

Prêmio da Música Capixaba
Prêmio da Música Capixaba Crédito: Bruno Leão

O organizador do evento, Daniel Morelo, destaca a importância de dar visibilidade à produção musical do estado: “O Prêmio da Música Capixaba é uma celebração coletiva da força da nossa música. Temos muito material de qualidade aqui e este é um momento de aproximar o público dos artistas que fazem parte da história e do presente da cultura capixaba.”

A cerimônia de premiação acontecerá no dia 28 de outubro, no Teatro da Ufes, em Vitória. Além da premiação, o evento reunirá artistas, produtores, técnicos e representantes do setor cultural em uma noite dedicada à música capixaba. 

Veja os semifinalistas

  • Álbum
  • André Prando - Iririu
  • Biorki - Nossa Extraordinária Pequena Vida
  • Budah - Púrpura
  • Dead Fish - Labirinto da Memória
  • Dudu - Escolhas e Reflexos
  • Fabriccio - Vitória
  • Gastação Infinita - Odisséia na ideiaerradolândia
  • Lucas Arruda - Ominira
  • Luiza Dutra - Meu Canto
  • Marcelo Favoreto - Tempera Viola
  • Roberta de Razão - Mais Forte Que Trovão
  • Silva – Encantado

  • Composição
  • Afronta - Travesti que está no céu / Viva
  • Andre Dea, Carol Navarro, Leo Ramos e Paulo Vaz - Tempo de Tela
  • André Prando e Luiz Gabriel Lopes - Dharma
  • Budah, De La Cruz e Tibery - Púrpura
  • DoCarmo - Salve
  • Dudu, Menor MC, Mc Davi, DJ Yuri Pedrada, Dj WN, Iuri Rio Branco - Quarto 28
  • Fabriccio - Cheiro de flor
  • Joe Caetano - Me Fiz Rio
  • Silva e Lucas Silva - Abram Alas
  • Sthelô - Coragem
  • Vitu - Vai Passar

  • EP
  • Afronta - Princesa de VV
  • Anizio - Efêmero
  • Brenda Nayra - Pés Firmes D'Água
  • Cesar Baldan - Acá
  • Douglas Lopes e Johlow - Remixes
  • Já Gamei - Arraiá do Jaga
  • Joe Caetano - 3x4
  • Lê Batista - Maruípe
  • Mavi - Depois da Saudade
  • The Skeep - Atro
  • Xavier Lucas - Gaveta
Prêmio da Música Capixaba
Prêmio da Música Capixaba Crédito: Bruno Leão

  • Música
  • Afronta - Princesa de VV
  • Anastácia - Rainha, Sereia, Santo Antônio
  • Biorki Feat. Noventa - A Fé Que Se Tem
  • Budah - Púrpura
  • Dudu - Quarto 28
  • Silva - Abram Alas
  • Sthelô - Coragem
  • Supercombo - Tempo de Tela
  • The Skeep - Sempre Foi Assim
  • Vitu feat Cainã - Vai Passar

  • Videoclipe
  • Anastácia - Ponta da Areia
  • André Carvalho - Acaso
  • Bella Mattar - Brincar com o tempo
  • Budah - Linha de Frente
  • Cesar Mc ft. Dudu e Noventa - Melhor Assim
  • DoCarmo - Salve
  • Gastação Infinita - João Bananeira
  • Herança Negra - 23 de Setembro
  • Joaoeascoisasnaoessenciais - Baleias - Jeacne
  • Luppi - Leve-me
  • The Skeep - Tempo Pra Nós

  • Revelação
  • Arthur Bigby
  • Branú
  • Carol Lemke
  • Eddu Sousa
  • Garoá
  • Igor Colombo
  • Isys Narlla
  • Lê Batista
  • Northon Oliveira
  • Xavier Lucas

  • Produção musical
  • Bebici
  • Daniel Silva
  • Felipe Artioli
  • Hugo Paraizo
  • JaySant'
  • Luccas Martins
  • Lúcio e Lucas Silva
  • OffVince (OFVC)
  • Tibery

  • Capa do ano
  • Afronta - Princesa de VV - Artista Visual: Isaac Bertoldi
  • Anastácia - Benquerença pt. I (Rainha, Sereia, Santo Antônio) - Artista Visual: Patrik Braga
  • André Carvalho - Acaso - Artista Visual - Camila Massariol
  • Arthur Bigby - Sevizia - Artistas Visuais: Arthur Bigby e Julia Faé
  • Elemento Zero - Efêmera - Artista Visual: Jackson Gomes
  • Fervo feat. Rigonnato - Pensei Com a Bunda - Artista Visual: Ana Julia Liotte
  • Gastação Infinita - Odisséia na Ideiaerradolândia - Artista Visual: Rayan Casagrande
  • Igor Emanuel - Afrodescendência - Artista Visual: Igor Emanuel
  • Ivan Coutinho Leandro - Quem Podia - Artista Visual: Leonardo XD
  • Sthelô - Coragem - Artistas Visuais - Sthelô, Yann Lucas e Caio Matos

  • Show ao vivo
  • Amaro Lima - Barco do Amor - Tributo a Alexandre Lima
  • André Prando - IRIRIU (ao vivo no Teatro da Ufes, 2024)
  • Budah - Mainstreet Festival
  • DeadFish - Labirinto da Memória
  • Igor Colombo - Saudade Solar
  • Mesa 3 - Vivência Acústico
  • Nano Vianna 20 Anos
  • Orquestra Camerata SESI - Reggae In Concert
  • Supercombo "Amianto" 10 anos no Circo Voador

  • Solo/Duo
  • Afronta
  • Alemão do Forró
  • Anastácia
  • André Prando
  • Bella Mattar
  • Budah
  • Dudu
  • Fabríccio
  • Luiza Dutra
  • Sandrera

  • DJ
  • Bebici
  • DJ DANI B
  • DJ Negana
  • Dj Gegeo
  • DjTiaguim
  • Fortunato Live
  • JOHLOW
  • Karolla DJ
  • MASKNOBEAT
  • Relima DJ
  • Thomas DJ
Budah no 3º Prêmio da Música Capixaba
Budah no 3º Prêmio da Música Capixaba Crédito: Claudio Postay/Divulgação

  • Grupo/banda
  • Dead Fish
  • Forró Bemtivi
  • Gastação Infinita
  • Herança Negra
  • Já Gamei
  • Mesa 3
  • Orquestra Camerata SESI
  • Quarteto ZURI
  • Supercombo
  • The Skeep

  • LGBTQIA+
  • Afronta
  • Anizio
  • DoCarmo
  • Fervo
  • Garoá
  • Gui Furler e Jefté Carter
  • Karolla Dj
  • Pane
  • Roberta de Razão
  • Sthelô

  • Linguagens urbanas
  • Akilla
  • Arthur Bigby
  • Biorki
  • Budah
  • Dj Gegeo
  • DjTiaguim
  • Dudu
  • Jota 3
  • Karolla DJ
  • Negana

  • Instrumentista
  • Alexandre Borges
  • Daniel Silva
  • Danilo Amaral
  • Gabriel Stutz
  • Igor Emanuel
  • Jacqueline Lima
  • JaySant'
  • Lucas Arruda
  • Marcelo Favoreto
  • Moacyr Teixeira Neto

  • Intérprete
  • Anastácia
  • Bella Mattar
  • Brunu Chico
  • Cadu Caruzo
  • Ekaterina Bessmertnova
  • Igor Colombo
  • Lore Dalvi
  • Luiza Dutra
  • Nano Vianna
  • Tatiani Celeste

  • Vozes negras
  • Ada Koffi
  • Akilla
  • Anastácia
  • DoCarmo
  • Dudu
  • Fabriccio
  • Joe Caetano
  • Quarteto ZURI
  • Sthelô
  • Xavier Lucas

  • Destaque Interior/Regional
  • Alencacio Schuenk
  • Alemão do Forró
  • Dayane Oliveira
  • Douglas Lopes
  • Joaoeascoisasnaoessenciais
  • JohLow
  • Lucas Arruda
  • Marcelo Favoreto
  • Projeto Feijoada
  • The Skeep

  • Técnico de áudio
  • Bebici
  • Felipe Artioli
  • Felipe Gama
  • Hugo Paraizo
  • Igor Comério
  • Markinho Brasil
  • Ricardo Mendes (Cachalote)
  • Rodolfo Ribeiro

  • Impacto Social
  • Instituto Cultural das Montanhas
  • Instituto Manguerê
  • Instituto Serenata D'Favela
  • Instituto Todos os Cantos
  • Mãos À Obra: Música Acessível
  • Orquestra Brasileira de Cantores Cegos
  • Orquestra Jovem Capixaba

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Saiba quem é D4VD, cantor suspeito de envolvimento com assassinato

Saiba quem é D4VD, cantor suspeito de envolvimento com assassinato

Imagem - Organização se retrata, cita Cariacica e anuncia lote extra para Jorge e Mateus

Organização se retrata, cita Cariacica e anuncia lote extra para Jorge e Mateus

Imagem - Enquete: qual cantor ou banda capixaba mais “bomba” no Brasil?

Enquete: qual cantor ou banda capixaba mais “bomba” no Brasil?

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - 5 filmes baseados em livros de romance e onde assisti-los

5 filmes baseados em livros de romance e onde assisti-los
Imagem - Agenda cultural tem sarau e eventos dedicados a cerveja e café no ES

Agenda cultural tem sarau e eventos dedicados a cerveja e café no ES
Imagem - Saiba quem é D4VD, cantor suspeito de envolvimento com assassinato

Saiba quem é D4VD, cantor suspeito de envolvimento com assassinato