Confira os semifinalistas do Prêmio da Música Capixaba e saiba como votar

Semifinalistas de 20 categorias seguem para votação popular até dia 24 de setembro

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 12:03

Prêmio da Música Capixaba Crédito: Bruno Leão

A quarta edição do Prêmio da Música Capixaba, uma das mais importantes iniciativas de valorização da cena musical do Espírito Santo, já está em andamento. Com quase 200 semifinalistas, entre artistas, instrumentistas, produtores, técnicos e projetos, o prêmio abriu sua votação popular e vai até o dia 24 de setembro. O público tem a oportunidade de escolher os finalistas de cada categoria, acessando o site www.premiodamusicacapixaba.com.br.

Este ano, o evento promete não só celebrar a diversidade musical capixaba, mas também aproximar os artistas do público. São 20 categorias competitivas divididas em três eixos: Destaques Técnicos, que homenageia os profissionais dos bastidores; Destaques Artísticos, que valoriza intérpretes, compositores, grupos e estilos contemporâneos; e Produtos Musicais, que contempla músicas, álbuns, videoclipes e apresentações ao vivo.

Entre os semifinalistas estão nomes consagrados da cena musical capixaba, além de novas promessas que reforçam a riqueza e a pluralidade musical do estado. A votação popular será um dos elementos principais dessa etapa, já que o júri curador, formado por grandes nomes do mercado nacional como Juliana Medeiros (Rede Globo), Pena Schmidt (Lista das Listas), Clara Biondi (Sony Music), Flávia Cesar (Warner Chappell Music) e Renata Gomes (ONErpm), já fez suas indicações.

Prêmio da Música Capixaba Crédito: Bruno Leão

O organizador do evento, Daniel Morelo, destaca a importância de dar visibilidade à produção musical do estado: “O Prêmio da Música Capixaba é uma celebração coletiva da força da nossa música. Temos muito material de qualidade aqui e este é um momento de aproximar o público dos artistas que fazem parte da história e do presente da cultura capixaba.”

A cerimônia de premiação acontecerá no dia 28 de outubro, no Teatro da Ufes, em Vitória. Além da premiação, o evento reunirá artistas, produtores, técnicos e representantes do setor cultural em uma noite dedicada à música capixaba.

Veja os semifinalistas

Álbum

André Prando - Iririu

Biorki - Nossa Extraordinária Pequena Vida

Budah - Púrpura

Dead Fish - Labirinto da Memória

Dudu - Escolhas e Reflexos

Fabriccio - Vitória

Gastação Infinita - Odisséia na ideiaerradolândia

Lucas Arruda - Ominira

Luiza Dutra - Meu Canto

Marcelo Favoreto - Tempera Viola

Roberta de Razão - Mais Forte Que Trovão

Silva – Encantado





Composição

Afronta - Travesti que está no céu / Viva

Andre Dea, Carol Navarro, Leo Ramos e Paulo Vaz - Tempo de Tela

André Prando e Luiz Gabriel Lopes - Dharma

Budah, De La Cruz e Tibery - Púrpura

DoCarmo - Salve

Dudu, Menor MC, Mc Davi, DJ Yuri Pedrada, Dj WN, Iuri Rio Branco - Quarto 28

Fabriccio - Cheiro de flor

Joe Caetano - Me Fiz Rio

Silva e Lucas Silva - Abram Alas

Sthelô - Coragem

Vitu - Vai Passar





EP

Afronta - Princesa de VV

Anizio - Efêmero

Brenda Nayra - Pés Firmes D'Água

Cesar Baldan - Acá

Douglas Lopes e Johlow - Remixes

Já Gamei - Arraiá do Jaga

Joe Caetano - 3x4

Lê Batista - Maruípe

Mavi - Depois da Saudade

The Skeep - Atro

Xavier Lucas - Gaveta

Prêmio da Música Capixaba Crédito: Bruno Leão

Música

Afronta - Princesa de VV

Anastácia - Rainha, Sereia, Santo Antônio

Biorki Feat. Noventa - A Fé Que Se Tem

Budah - Púrpura

Dudu - Quarto 28

Silva - Abram Alas

Sthelô - Coragem

Supercombo - Tempo de Tela

The Skeep - Sempre Foi Assim

Vitu feat Cainã - Vai Passar





Videoclipe

Anastácia - Ponta da Areia

André Carvalho - Acaso

Bella Mattar - Brincar com o tempo

Budah - Linha de Frente

Cesar Mc ft. Dudu e Noventa - Melhor Assim

DoCarmo - Salve

Gastação Infinita - João Bananeira

Herança Negra - 23 de Setembro

Joaoeascoisasnaoessenciais - Baleias - Jeacne

Luppi - Leve-me

The Skeep - Tempo Pra Nós





Revelação

Arthur Bigby

Branú

Carol Lemke

Eddu Sousa

Garoá

Igor Colombo

Isys Narlla

Lê Batista

Northon Oliveira

Xavier Lucas





Produção musical

Bebici

Daniel Silva

Felipe Artioli

Hugo Paraizo

JaySant'

Luccas Martins

Lúcio e Lucas Silva

OffVince (OFVC)

Tibery

Capa do ano

Afronta - Princesa de VV - Artista Visual: Isaac Bertoldi

Anastácia - Benquerença pt. I (Rainha, Sereia, Santo Antônio) - Artista Visual: Patrik Braga

André Carvalho - Acaso - Artista Visual - Camila Massariol

Arthur Bigby - Sevizia - Artistas Visuais: Arthur Bigby e Julia Faé

Elemento Zero - Efêmera - Artista Visual: Jackson Gomes

Fervo feat. Rigonnato - Pensei Com a Bunda - Artista Visual: Ana Julia Liotte

Gastação Infinita - Odisséia na Ideiaerradolândia - Artista Visual: Rayan Casagrande

Igor Emanuel - Afrodescendência - Artista Visual: Igor Emanuel

Ivan Coutinho Leandro - Quem Podia - Artista Visual: Leonardo XD

Sthelô - Coragem - Artistas Visuais - Sthelô, Yann Lucas e Caio Matos





Show ao vivo

Amaro Lima - Barco do Amor - Tributo a Alexandre Lima

André Prando - IRIRIU (ao vivo no Teatro da Ufes, 2024)

Budah - Mainstreet Festival

DeadFish - Labirinto da Memória

Igor Colombo - Saudade Solar

Mesa 3 - Vivência Acústico

Nano Vianna 20 Anos

Orquestra Camerata SESI - Reggae In Concert

Supercombo "Amianto" 10 anos no Circo Voador





Solo/Duo

Afronta

Alemão do Forró

Anastácia

André Prando

Bella Mattar

Budah

Dudu

Fabríccio

Luiza Dutra

Sandrera





DJ

Bebici

DJ DANI B

DJ Negana

Dj Gegeo

DjTiaguim

Fortunato Live

JOHLOW

Karolla DJ

MASKNOBEAT

Relima DJ

Thomas DJ

Budah no 3º Prêmio da Música Capixaba Crédito: Claudio Postay/Divulgação

Grupo/banda

Dead Fish

Forró Bemtivi

Gastação Infinita

Herança Negra

Já Gamei

Mesa 3

Orquestra Camerata SESI

Quarteto ZURI

Supercombo

The Skeep





LGBTQIA +

+ Afronta

Anizio

DoCarmo

Fervo

Garoá

Gui Furler e Jefté Carter

Karolla Dj

Pane

Roberta de Razão

Sthelô





Linguagens urbanas

Akilla

Arthur Bigby

Biorki

Budah

Dj Gegeo

DjTiaguim

Dudu

Jota 3

Karolla DJ

Negana





Instrumentista

Alexandre Borges

Daniel Silva

Danilo Amaral

Gabriel Stutz

Igor Emanuel

Jacqueline Lima

JaySant'

Lucas Arruda

Marcelo Favoreto

Moacyr Teixeira Neto





Intérprete

Anastácia

Bella Mattar

Brunu Chico

Cadu Caruzo

Ekaterina Bessmertnova

Igor Colombo

Lore Dalvi

Luiza Dutra

Nano Vianna

Tatiani Celeste





Vozes negras

Ada Koffi

Akilla

Anastácia

DoCarmo

Dudu

Fabriccio

Joe Caetano

Quarteto ZURI

Sthelô

Xavier Lucas





Destaque Interior/Regional

Alencacio Schuenk

Alemão do Forró

Dayane Oliveira

Douglas Lopes

Joaoeascoisasnaoessenciais

JohLow

Lucas Arruda

Marcelo Favoreto

Projeto Feijoada

The Skeep





Técnico de áudio

Bebici

Felipe Artioli

Felipe Gama

Hugo Paraizo

Igor Comério

Markinho Brasil

Ricardo Mendes (Cachalote)

Rodolfo Ribeiro





Impacto Social

Instituto Cultural das Montanhas

Instituto Manguerê

Instituto Serenata D'Favela

Instituto Todos os Cantos

Mãos À Obra: Música Acessível

Orquestra Brasileira de Cantores Cegos

Orquestra Jovem Capixaba

