Enquete: qual cantor ou banda capixaba mais “bomba” no Brasil?

De Budah a Roberto Carlos, passando por Rodrigo do CN e Silva, HZ quer saber a sua opinião de quem está mais em alta; vote

Redação de A Gazeta

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 15:36

Do gospel ao funk, passando por MPB, rap e hardcore, o Espírito Santo exporta talentos que circulam no país inteiro. E a pergunta que lançamos é direta: quem mais “bomba” no Brasil atualmente?

Na disputa, colocamos nomes que ajudam a contar a diversidade da nossa cena: Roberto Carlos, referência incontornável da música brasileira, Silva, um dos rostos da MPB contemporânea, Budah e César MC, que levam o rap capixaba a novos públicos.

Além deles, também entram no páreo o cantor Anderson Freire, gigante da música gospel, Alemão do Forró, presença constante nas playlists de forró, Dead Fish, pioneiros do hardcore nacional, e Rodrigo do CN, representante do funk que viraliza nas redes.

“Bombar” pode significar muita coisa: shows cheios, músicas em alta no streaming, refrões que dominam as redes, turnês pelo Brasil, colaborações, polêmicas, TV, festivais… Cada um desses artistas construiu seu caminho à própria maneira, do legado histórico de Roberto Carlos à ascensão de Rodrigo do CN.

Agora é com você: vote na nossa enquete e diga quem, na sua opinião, carrega hoje a bandeira capixaba com mais força pelo país. 

