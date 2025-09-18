Internacional

Saiba quem é D4VD, cantor suspeito de envolvimento com assassinato

Artista em ascensão e atração do Lollapalooza 2026, D4VD é citado em caso de assassinato em Hollywood

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 11:15

Músico d4vd compunha para vídeos de Fortnite e hoje canta em shows lotados Crédito: Divulgação/Universal Music

O nome do cantor e compositor D4VD, de 20 anos, apareceu em uma investigação de homicídio nos Estados Unidos. Segundo a polícia, os restos mortais de uma jovem foram encontrados em 8 de setembro, dentro de um carro registrado em nome do artista, estacionado em um pátio de reboque em Hollywood.

Apontado como uma das revelações da música pop e confirmado no line-up do Lollapalooza 2026, em São Paulo, o cantor está colaborando com as autoridades. A emissora ABC informou que ele possui vários veículos registrados em seu nome, alguns deles utilizados por terceiros, o que amplia as linhas de investigação. A repercussão já afetou sua carreira: um show que aconteceria em Seattle, no dia 16, foi cancelado após o caso ganhar destaque.

De produtor caseiro a estrela internacional

Nascido David Anthony Burke, D4VD começou a fazer música quase por acaso. Em 2021, enquanto publicava vídeos de partidas do jogo Fortnite no YouTube, viu seus conteúdos serem bloqueados por uso de faixas protegidas por direitos autorais. Para driblar a situação, passou a compor músicas originais no aplicativo BandLab. O que surgiu como solução improvisada acabou revelando seu talento.

Canto americano David Anthony, o D4vd Crédito: Divulgação/Universal Music

Pouco tempo depois, suas canções Here with Me e Romantic Homicide viralizaram no TikTok e levaram o jovem artista a assinar contrato com a Interscope Records, gravadora responsável também por Billie Eilish e Olivia Rodrigo. Seu primeiro álbum, lançado em 2025, consolidou a ascensão meteórica que o transformou em uma das vozes mais comentadas de sua geração.

Criação religiosa e inspiração nos livros

Criado em uma família cristã rigorosa, D4VD foi educado em casa e até os 13 anos tinha contato apenas com música gospel, além de jazz e clássicos. Sem vivências próprias em relacionamentos, imaginou histórias de amor e desilusões a partir de filmes, séries e livros. Foi dessa forma que construiu a base lírica de suas músicas, que conquistaram milhões de fãs mundo afora.

O cantor costuma destacar que o primeiro show que assistiu foi o seu próprio, descrevendo a experiência como inesquecível. Sua estreia em grandes festivais, como o Coachella em 2023, rendeu até um momento inusitado: uma queda no palco durante um salto mal calculado, episódio que viralizou nas redes.

Enquanto o público brasileiro espera por sua apresentação no Lollapalooza, a investigação nos Estados Unidos adiciona uma nova camada de incerteza à trajetória do artista. O resultado do inquérito pode definir não apenas seus próximos passos na música, mas também o rumo de uma carreira que parecia estar em plena ascensão antes de se ver associada a um caso policial de grande repercussão.

Com informações do G1.

