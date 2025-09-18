Polêmica

Corpo de menina de 15 anos é encontrado em carro do rapper D4vd

Artista de 20 anos, atração do Lollapalooza 2026, está envolvido em uma investigação de homicídio

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 10:55

Canto americano David Anthony, o D4vd Crédito: Divulgação/Universal Music

A polícia americana conseguiu identificar o corpo encontrado há cerca de uma semana no carro do rapper D4vd, em Los Angeles.

A vítima é Celeste Rivas, uma jovem de 15 anos que estava desaparecida há um ano e meio. As informações são do TMZ.

O carro, um Tesla, estava abandonado em um ferro-velho em Hollywood. Após relatos de mau cheiro, a polícia foi ao local na última segunda-feira (8) e encontrou o corpo no porta-malas, esquartejado e em estado avançado de decomposição.

O veículo é emplacado no Texas e pertence a David Anthony Burke, que usa o nome artístico de D4vd. O carro nunca foi reportado como roubado.

Celeste foi dada como desaparecida na cidade de Lake Elsinore, na Califórnia, em abril de 2024. A mãe dela afirmou que a filha tinha um namorado chamado David e que tinha uma tatuagem coerente com a descrição da polícia.

D4vd está em turnê pela América do Norte e irá para a Europa em outubro. Ele está confirmado como atração no Lollapalooza Brasil, que ocorrerá em março de 2026.

Uma fonte ouvida pelo TMZ afirmou que o artista está "cooperando com as autoridades". D4vd foi procurado pelo site americano via assessoria de imprensa, mas não respondeu.

O cantor estourou nos streamings de música em 2022 com os singles "Here With Me" e "Romantic Homicide" (homicídio romântico).

