The Calling promete show inédito no ES em outubro: “Algumas surpresas”

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 10:16
O público capixaba pode se preparar para muitas surpresas e nostalgia no Somos Rock Festival, no dia 4 de outubro, na Praça do Papa, em Vitória. A principal atração da noite, a banda internacional The Calling, já adiantou que o show trará faixas especiais que há tempos não entravam no setlist, além de novidades preparadas para os fãs.
Em mensagem aos capixabas, o vocalista Alex Band, vocalista, afirmou que a banda está trazendo um show totalmente novo, com músicas muito pedidas e surpresas, incluindo canções inéditas ao vivo.
"Ei, pessoal. É o Alex Band, da The Calling. Estou animado para ver todos vocês em Vitória, no dia 4 de outubro, no Somos Rock Festival. Vai ser uma ótima noite. Estamos trazendo um show totalmente novo para vocês. Serão muitas músicas que vocês queriam ouvir por muito tempo e que não tocávamos, haverá algumas surpresas, novas músicas", disse.
Famosa pelo hit “Wherever You Will Go”, a The Calling também divide o palco com grandes nomes do rock nacional: Nando Reis, com composições que atravessam gerações, Jota Quest, ícone do pop rock dos anos 2000, os irreverentes Raimundos; e Marcelo Falcão, que promete levantar o público com seu repertório autoral.
E não para por aí. O festival também valoriza a cena local ao abrir espaço para os finalistas do Rock Day, iniciativa que destaca novas bandas capixabas, um line-up que celebra passado, presente e futuro do rock no Espírito Santo.
