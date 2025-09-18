Editorias do Site
The Calling promete show inédito no ES em outubro: “Algumas surpresas”

Vocalista da banda americana confirmou um repertório especial no Somos Rock Festival, que ainda terá Nando Reis, Jota Quest, Raimundos e Marcelo Falcão

Felipe Khoury

Repórter / [email protected]

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 10:16

Somos Rock Festival ainda terá Nando Reis, Jota Quest, Raimundos e Marcelo Falcão

O público capixaba pode se preparar para muitas surpresas e nostalgia no Somos Rock Festival, no dia 4 de outubro, na Praça do Papa, em Vitória. A principal atração da noite, a banda internacional The Calling, já adiantou que o show trará faixas especiais que há tempos não entravam no setlist, além de novidades preparadas para os fãs.

Em mensagem aos capixabas, o vocalista Alex Band, vocalista, afirmou que a banda está trazendo um show totalmente novo, com músicas muito pedidas e surpresas, incluindo canções inéditas ao vivo.

"Ei, pessoal. É o Alex Band, da The Calling. Estou animado para ver todos vocês em Vitória, no dia 4 de outubro, no Somos Rock Festival. Vai ser uma ótima noite. Estamos trazendo um show totalmente novo para vocês. Serão muitas músicas que vocês queriam ouvir por muito tempo e que não tocávamos, haverá algumas surpresas, novas músicas", disse.

Banda californiana The Calling desembarca no ES pela primeira vez no dia 6 de maio
Banda californiana The Calling desembarca no ES em outubro Crédito: Joshua Shultz

Famosa pelo hit “Wherever You Will Go”, a The Calling também divide o palco com grandes nomes do rock nacional: Nando Reis, com composições que atravessam gerações, Jota Quest, ícone do pop rock dos anos 2000, os irreverentes Raimundos; e Marcelo Falcão, que promete levantar o público com seu repertório autoral.

E não para por aí. O festival também valoriza a cena local ao abrir espaço para os finalistas do Rock Day, iniciativa que destaca novas bandas capixabas, um line-up que celebra passado, presente e futuro do rock no Espírito Santo.

The Calling promete show inédito no ES
The Calling promete show inédito no ES Crédito: Reprodução/@cafeiguana/@thecallingmusic/@gusmalamigo

Mais informações

  • Somos Rock Festival
  • Quando: 4 de outubro (sábado)
  • Onde: Praça do Papa, em Vitória
  • Atrações: The Calling (EUA), Nando Reis, Jota Quest, Raimundos, Marcelo Falcão e finalistas do Rock Day
  • Ingressos: disponíveis na plataforma Zig.tickets

