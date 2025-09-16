Famosos

Silva posa com Caetano Veloso e Paula Lavigne após polêmica; entenda

O clique, compartilhado no perfil de Caetano, soou como um gesto amigável depois das falas do capixaba em show recente

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 15:58

Silva posa com Caetano Veloso e Paula Lavigne Crédito: Reprodução/Instagram/@caetanoveloso/@paulalavigne

O cantor Caetano Veloso publicou, nesta terça (16), uma foto ao lado de Silva e Paula Lavigne, brincando com a própria treta que tomou conta das redes: “Pronto, agora o Silva tem a ‘tia Paula Lavigne’ todinha pra ele! Por aqui tá tudo bem”.

O clique, compartilhado no perfil do artista, soou como um gesto amigável depois das falas do capixaba em show recente. Personalidades da música como Ivete Sangalo e Duda Beat comentaram na postagem, deixando emojis de coração.

O que aconteceu

No domingo (7), durante apresentação no Festival Vibrar, em Brasília, Silva fez um desabafo no palco e disparou críticas a figuras da cultura pop e da TV. Em um dos trechos que viralizaram, xingou a influenciadora Virgínia Fonseca e citou Luísa Sonza.

Além disso, o capixaba mencionou Paula Lavigne (“não tem ‘tia Paula’ nas minhas costas”) e reclamou de convites do Altas Horas, programa de Serginho Groisman, apenas para cantar covers. Os vídeos correram o X/Instagram e renderam ampla repercussão.

Reações do cantor

No dia seguinte, Silva usou as redes para relativizar parte do discurso: convidou Serginho Groisman, Paula Lavigne e Luísa Sonza como “convidados de honra” de um show e disse que seguirá cantando versões “do meu jeitinho”.

Em contrapartida, manteve críticas à Virgínia, escrevendo que “ganha com a desgraça alheia”. Silva ainda aproveitou para reforçar seu posicionamento político com um “sem anistia”.

Silva se pronuncia sobre polêmica envolvendo famosos Crédito: Reprodução/Instagram/@silva

E a foto com Caetano?

A legenda publicada por Caetano - “Pronto, agora o Silva tem a ‘tia Paula Lavigne’ todinha pra ele! Por aqui tá tudo bem” - faz jus justamente à frase do show que envolveu o nome de Paula e indica que, entre eles, o assunto ficou apaziguado. O registro foi replicado por perfis de celebridades e portais de entretenimento, alimentando a leitura de “paz selada” após a turbulência.

Este vídeo pode te interessar