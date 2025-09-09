Editorias do Site
Silva segue com críticas a Virgínia após show: "Ganha com a desgraça alheia"

Cantor ainda se manifestou sobre suas falas em relação a Serginho Groisman, Luísa Sonza, Jair Bolsonaro e Paula Lavigne

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 16:16

Silva se pronuncia sobre polêmica envolvendo famosos Crédito: Reprodução/Instagram/@silva

Após o cantor Silva fazer um desabafo, no mínimo polêmico, durante seu show em Brasília, no último domingo (7), o capixaba resolveu comentar sobre o assunto. Em sua conta no X (ex-Twitter), nesta segunda-feira (9), o artista voltou atrás em alguns comentários, mas manteve seu posicionamento em outros - como sua opinião sobre Virgínia.

“Deixa eu voltar a tuitar no lugar certo”, começou a sequência de tweets. “Da próxima vez vou tentar falar só com meu terapeuta”, continuou.

“Para V. (fazendo alusão à influenciadora Virgínia), que ganha com a desgraça alheia é aquilo lá mesmo. Dobro a aposta”, escreveu. A fala desta terça (9) se refere ao comentário feito no show, em que o capixaba xinga a influenciadora.

“Vai se f*der, Virginia. Garota escrota. Era pobre, ficou rica e, agora, faz os pobres perderem o dinheiro que [eles] nem têm. Na moral, não dá mais, galera. Eu não vou ficar aqui fazendo o tipo 'sou um cantorzinho de MPB que faço musiquinhas para vocês ouvirem na Bahia'", declarou Silva em Brasília.

Outro ponto que o capixaba não parece ter se arrependido é em relação a fala direcionada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. “Sem anistia”, escreveu Silva no X.

VOLTOU ATRÁS?

Após cortes do show viralizarem nas redes sociais, algumas falas do cantor foram fortemente criticadas por internautas. Entre elas, o critério de participação no programa "Altas Horas", do apresentador Serginho Groisman, a influência de Paula Lavigne, esposa do cantor Caetano Veloso, e sobre a carreira da cantora Luísa Sonza.

Nesses comentários, Silva parece ter se arrependido. “Nesse verão eu vou cantar muito cover, como sempre faço, mas só o que eu gosto muito e do meu jeitinho. Serginho, Paula e Luísa são meus convidados de honra”, pontuou.

“Agora, música pra vocês ouvirem na Bahia (e em qualquer lugar) é o meu maior objetivo de vida. Sem a Bahia o que eu faço nem existiria”, completou o capixaba.

