Cantor Silva se apresenta no casamento de Giovanna Lancellotti e Gabriel David

Além do cantor capixaba, ainda se apresentaram Tiaguinho e Kevin O Cris; festança do casal aconteceu no interior de São Paulo

Publicado em 30 de junho de 2025 às 17:13

Cantor Silva se apresenta no casamento de Giovanna Lancellotti e Gabriel David Crédito: Instagram/@gilancellotti

O cantor capixaba Silva foi uma das atrações do casamento da atriz Giovanna Lancellotti e do empresário Gabriel David. A festa, que foi a segunda do casal, aconteceu na vinícola da família da atriz, em São João da Boa Vista, interior de São Paulo, no último sábado (28).>

Ele posou em uma foto publicada nos stories do Instagram da artista.>

Além da MPB de Silva, o casamento ainda contou com o funk de Kevin O Cris, com o pagode de Tiaguinho (que ajudou a noiva na hora de jogar o buquê) e a bateria da escola de samba Beija-Flor, agremiação onde Gabriel cresceu e o pai é presidente de honra. Marcaram presença na festa artistas como Xamã, Fernanda Paes Leme Sasha, Bruna Marquezine, Sabrina Sato e Carol Peixinho.>

Antes da festa do fim de semana, Giovanna e Gabriel trocaram alianças aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.>

