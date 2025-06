O amor está no ar

Giovanna Lancellotti e Gabriel David celebram segundo casamento no interior de SP

Atriz escolheu um vestido da estilista britânica Vivienne Westwood, um modelo curto, feito em cetim de seda; veja fotos

O segundo casamento de Giovanna Lancellotti e Gabriel David acontece neste sábado (28), em São João da Boa Vista, interior de São Paulo. Mas o casal decidiu fazer uma festa de boas-vindas nesta sexta-feira (27), e desde o início da tarde a movimentação é intensa na entrada da Vinícola Lancellotti, um empreendimento familiar da atriz com sua mãe, Giuliana Lancellotti.>

Assim como na primeira celebração -realizada no último fim de semana, no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro- Giovanna escolheu um vestido da estilista britânica Vivienne Westwood para recepcionar os convidados. O modelo curto, feito em cetim de seda, foi elogiado pelas amigas Fernanda Paes Leme, Letícia Colin e Agatha Moreira, que foram algumas das primeiras a chegar à celebração.>