'Dona de Mim': Giovanna Lancellotti celebra volta às novelas após sete anos

Atriz conversou com HZ e contou detalhes sobre a personagem Kami, uma mãe solo cheia de personalidade e carisma

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 11 de abril de 2025 às 10:25

Após sete anos afastada das novelas, Giovanna Lancellotti está de volta à TV Globo na faixa das sete com “Dona de Mim”, nova trama de Rosane Svartman. Na história, a atriz interpreta Kami, uma mãe solo cheia de personalidade e carisma que promete conquistar o público com sua espontaneidade e emoção à flor da pele. >

Em entrevista concedida à HZ, Giovanna revelou os bastidores da construção da personagem, que teve até o sotaque adaptado especialmente para ela. “Originalmente a Kami seria de São Cristóvão, no Rio, com aquele sotaque carioca carregado. Mas na primeira leitura, falei do meu jeito, e a Rosane adorou”. >

Giovanna Lancellotti interpreta Kami em "Dona de Mim" Crédito: Divulgação/Globo

Além da leveza e humor, a personagem também carrega um drama profundo: é mãe solo de Dedé, fruto de uma relação com Rião (L7nnon), ex-namorado e grande amor de sua vida, que acabou preso antes do nascimento do filho. “Ela teve que enfrentar toda a gestação e o início da maternidade sozinha. Existe uma frustração muito grande aí. Ela tenta não demonstrar, mas é uma dor que mexe com ela”, relatou Giovanna. >

Para a atriz, interpretar uma mãe solo pela primeira vez em uma novela tem sido um aprendizado pessoal e profissional. “Nunca fui mãe, nem na vida, nem com uma criança com quem eu pudesse trocar falas, como o Dedé. E o Lorenzo (ator mirim que interpreta seu filho) é incrível”.>

A personagem conta com uma forte rede de apoio feminina formada pelas amigas Leo (Clara Moneke) e Pam (Haonê Thinar). “Acho que muitas mulheres vão se identificar. É uma realidade brasileira: mães que contam com a força de outras mulheres para criar seus filhos.”>

Kami (Giovanna Lancellotti), Leo (Clara Moneke) e Pam (Haonê Thinar): parceiras na novela Crédito: Divulgação/Globo

A volta à rotina intensa das novelas está sendo vivida com entusiasmo por Giovanna. “Eu nem lembrava que estava com saudade, mas agora vejo que sim. Cada bloco novo que chega, dá aquele frio na barriga”.>

É diferente do cinema e do streaming, onde tudo já vem pronto. Aqui, você vai descobrindo tudo aos poucos, inclusive o seu personagem

Kami, com sua autenticidade, leveza e profundidade, tem tudo para ser um dos destaques de "Dona de Mim". “É uma personagem deliciosa de fazer. Me permite brincar, improvisar com seriedade, me expressar de formas diferentes. Nem todo papel dá essa liberdade”, afirma Giovanna, animada com os rumos da novela e da sua personagem.>

Giovanna Lancellotti celebra volta às novelas Crédito: Divulgação/Globo

Sobre "Dona de Mim"

Leona (Clara Moneke) é uma jovem alto astral e de coração gigante, que vive na correria, sempre enrolada com grana. Ela convive com uma dor imensa que tenta a todo custo não revelar. Moradora do bairro de São Cristóvão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, Leo era estudante de Publicidade, quando ia se casar com Marlon (Humberto Morais), grávida de seis meses de Sophya, sua primeira filha, quando viu seu mundo desabar em uma sala de ultrassonografia. Desde a perda gestacional, nada mais foi igual.>

Agora, sete anos depois, ela ocupa a cabeça enquanto tenta equilibrar as contas da casa em que mora com a avó Yara (Cyda Moreno) e irmã Stephany (Nikolly Fernandes). Diante do aperto financeiro e vendo a irmã querer desistir da faculdade de Enfermagem para ajudar em casa, Leo arranja emprego como babá na mansão da família Boaz, donos da tradicional marca de lingerie de fabricação própria, sediada em São Cristóvão, que ela mesma costumava revender. É assim que ela conhece Sofia (Elis Cabral), a filha de oito anos do patrão, Abel (Tony Ramos), e uma das herdeiras da fortuna da família Boaz.>

Conheça a família Boaz de Dona de Mim Crédito: Globo/ Léo Rosario

‘Dona de Mim’ é uma novela criada por Rosane Svartman, escrita com Carolina Santos, Jaqueline Vargas, Juan Jullian, Mário Viana, Michel Carvalho e Renata Sofia. A obra tem direção artística de Allan Fiterman, direção geral de Pedro Brenelli e produção de Mariana Pinheiro. A direção de gênero é de José Luiz Villamarim.

