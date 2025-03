Novela

Paolla Oliveira fala sobre trajetória da personagem Heleninha, em 'Vale Tudo'

Vale Tudo substituirá Mania de Você e foi escolhida para comemorar os 60 anos da TV Globo

Paolla Oliveira falou sobre a trajetória da personagem Heleninha Roitman com o alcoolismo no remake de Vale Tudo, novela que estreia em 31 de março na faixa das nove pela Globo. "Em trinta anos (da primeira versão para cá) mudou muita coisa, mas o estigma da doença ainda é muito grande", ponderou, ao Estadão, durante a festa de lançamento do folhetim.>