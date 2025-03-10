'Vale Tudo': conheça o requintado e intrigante mundo dos Roitman

Elenco do remake de 'Vale Tudo' Crédito: Globo/ Marcos Serra Lima/Rudy Huhold

Com previsão de estreia em março, o remake de 'Vale Tudo’ resgata um dos grandes sucessos da televisão brasileira. Entre os pergonsagens dessa trama: os Roitman, uma das famílias mais ricas e poderosas do Brasil. Vamos conhecer um pouco mais sobre eles:

Se, para uns, o sobrenome Roitman é símbolo de poder e requinte, para outros, é sinônimo de ambição, manipulação e falta de escrúpulos. Isso graças à fama de Odete Roitman (Débora Bloch), uma viúva intrigante, de uma frieza extrema, que faz de tudo para conseguir o que deseja, muitas vezes usando métodos cruéis e antiéticos.

Dona do Grupo Almeida Roitman, que herdou do marido, Odete é a soberba em pessoa. Mesmo já tendo vencido na vida, a vilã sente necessidade de odiar tudo o que tenha ar popular e detesta o Brasil, que julga “tupiniquim” demais para o seu gosto. Por isso, mora no exterior e só coloca os pés no país quando realmente é necessário. A empresária joga o jogo sujo dos que não têm caráter, dá seus golpes com muita classe e é temida por muitos. Até pelos próprios filhos.

“A Odete tem um certo complexo de vira-lata como brasileira. Ela subestima tudo o que é nacional e acha que o mundo civilizado está na Europa. Não sabe reconhecer o valor do Brasil e despreza tudo o que é daqui. Talvez, porque é onde estão os filhos dela, que considera um problema”, conta Débora.

O requintado e intrigante mundo dos Roitman Odete Roitman (Débora Bloch) Crédito: Globo/ Rudy Huhold

Como Odete nunca teve tempo nem paciência para a maternidade, coube a sua irmã, Celina Junqueira (Malu Galli), dona da mansão, criar Afonso (Humberto Carrão), Heleninha (Paolla Oliveira) e o filho mais velho, morto tragicamente num acidente de carro. Viúva e sem filhos, Celina vive uma vida tranquila e dedica o tempo que tem de sobra ao cuidado dos jardins da casa e a trabalhos sociais.

Sempre presente e permissiva com os sobrinhos, faz todas as vontades de Afonso e Heleninha para compensar a ausência dos pais na vida deles e conta com a primorosa ajuda de Eugênio (Luis Salem), mordomo da família Junqueira-Roitman, que está sempre pronto para servir e cuidar dos seus patrões.

Heleninha (Paolla Oliveira) e Eugênio (Luis Salem). Crédito: Globo/ Rudy Huhold

Depois da morte do filho mais velho, é em Afonso que Odete deposita todas as esperanças de um sucessor no Grupo Almeida Roitman, mesmo achando que falta ambição e sobra consciência social nele. Como sempre teve tudo que quis na vida, a forma que Afonso encontrou de se desafiar foi como triatleta.

Mas seu maior desafio mesmo é no campo profissional. Ao voltar ao Brasil, depois de uma temporada em Paris, Afonso tenta convencer Odete a tornar a TCA, empresa de aviação do grupo, mais justa, inclusiva e ecológica e contraria a mãe quando insiste em assumir as decisões da empresa no Brasil e não no exterior.

Filha mais velha de Odete, Heleninha é a personalidade mais frágil da família. Dona de um talento único para pintura, ela vive entre idas e vindas em clínicas de reabilitação e se mostra despreparada para os desafios da vida, marcada por tragédias e uso excessivo de álcool. De volta de um longo período de reabilitação, Heleninha começa a trama determinada a reconquistar a guarda do filho Tiago (Pedro Waddington), fruto do seu casamento com Marco Aurélio (Alexandre Nero), diretor na TCA, e homem de confiança de Odete.

“A Heleninha é uma personagem bastante complexa que faz parte dessa família disfuncional que são os Roitman. A relação dela com a mãe é conturbada. A Odete é rígida, tem um amor frio. E a Heleninha tenta preencher isso nas artes, no amor pelo filho, amando tudo em volta com muita intensidade. E, por ser alcoolista, todos os problemas dela giram em torno disso. Quero contar como a Heleninha sobrevive a ao alcoolismo todos os dias por meio das brechas que essa doença dá quando não aparece”, diz Paolla.

O público vai levar cerca de um mês para ver Odete Roitman no ar. Sua primeira aparição em cena está prevista para o capítulo 24, que vai ao ar no dia 26 de abril, data do aniversário de 60 anos da TV Globo.

O requintado e intrigante mundo dos Roitman Crédito: Globo/ Rudy Huhold