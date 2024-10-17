BBB, Eliana, Vale Tudo: o que Globo prepara para completar 60 anos em 2025

Elenco da a Globo participou do Upfront 2025, realizado em São Paulo Crédito: Globo / Bob Paulino

Na noite desta segunda-feira (16), a Globo realizou o Upfront 2025, evento para divulgar as novidades da programação para o próximo ano. Entre elas estão o remake de "Vale Tudo", BBB em duplas, Eliana no The Masked Singer, entre outros.

O que vai acontecer em 2025:

Vale Tudo: escrita por Manuela Dias, a novela tem estreia prevista para 31 de março de 2025, com 173 capítulos. O remake da trama de Gilberto Braga, exibida originalmente em 1988, deve ficar no ar até 17 de outubro. Autora promete fazer alterações nos personagens e nos diálogos para atualizar a trama ao Brasil de hoje.

BBB 25: comandado por Tadeu Schmidt, reality chega à 25ª edição com formato inédito; participantes entrarão em dupla. Com cem episódios, o reality de convivência vai ser exibido entre 13 de janeiro e 22 de abril de 2025.

The Masked Singer: Ivete Sangalo sai da atração dominical, que passa a ser apresentada por Eliana, recém-chegada. Tieta, Foguinho, Ruth e Raquel, Sol, Nazaré, Carminha e Odete Roitman serão alguns dos personagens homenageados nas fantasias dos participantes. Belo, Sabrina Sato, Tata Werneck e Tony Ramos serão os jurados. "Em janeiro, volto aos domingos, que é a minha casa", disse a apresentadora.

Estrelas da Casa: segunda temporada está confirmada. Reality musical segue comandado por Ana Clara em 2025.

Next Level Chef: Ana Maria Braga vai apresentar reality criado por Gordon Ramsey no horário nobre. Produzida pelos Estúdios Globo, a competição gastronômica é considerada um sucesso no mundo e chega ao Brasil para testar as habilidades - e o controle emocional - dos competidores, que precisarão mostrar que estão prontos para se tornarem grandes chefs.

Diogo na Cozinha: em janeiro, Diogo Nogueira estreia como apresentador na Globo em programa a ser exibido no GNT e no Globoplay. Em seis episódios, ele recebe amigos, como Ferrugem, Jorge Aragão, Criolo, Jorge Vercillo e a esposa, Paolla Oliveira.

Que Seja Doce: programa do GNT segue confirmado na grade, mas terá novas juradas: Talitha Morete, Tabata Romero e a ex-BBB Fernanda Bande. A segunda temporada de Geladeiras em Ação também está confirmada.

CARNAVAL 2025

Desfiles: São Paulo abre alas nos dias 28 de fevereiro e 01 de março com Everaldo Marques, Valéria Almeida e Aílton Graça na transmissão das escolas paulistas. No Rio, a Sapucaí ganha mais um dia de desfile. A festa começa no dia 02 de março e segue até o dia 04, com Mariana Gross, Alex Escobar e Karine Alves na transmissão. Nos comentários, Milton Cunha traz os bastidores das agremiações e detalhes das apresentações.

Carnaval da Sabrina: programa traz, em mais um ano, os ensaios, provas de roupa e perrengues de Sabrina Sato na maior festa do planeta. Apresentadora vai desfilar gravida de sete meses.