Novela

'Vale Tudo': Paolla Oliveira diz que procurou Renata Sorrah para falar sobre Heleninha

Nova versão da novela estreia no dia 31 de março e tem ainda Débora Bloch, Taís Araújo e Cauã Reymond no elenco

"Eu tive a oportunidade de falar com a Renata. Não esperava. Ela foi tão gentil. Me recebeu, e a gentileza dela me impulsionou mais ainda", disse Paolla. "Fui muito abençoada por poder encontrar com essa mulher e ver de perto quão grandiosa e intensa ela é", complementou.>