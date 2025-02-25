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Novela

Bella Campos divide opiniões na chamada de 'Vale Tudo'

Atriz vai protagonizar Maria de Fátima, vivida por Gloria Pires na novela original. A escolha desagradou alguns internautas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Fevereiro de 2025 às 11:44

Antonio Pitanga, Bella Campos e Taís Araujo nos bastidores de 'Vale Tudo'
Antonio Pitanga, Bella Campos e Taís Araujo nos bastidores de 'Vale Tudo' Crédito: Globo/ Manoella Mello
Foi ao ar nesta segunda-feira (24), no intervalo de "Mania de Você", o primeiro trailer da nova novela das 21h, "Vale Tudo".
A protagonista Maria de Fátima, vivida por Gloria Pires na novela original, será interpretada por Bella Campos. A escolha, porém, desagradou alguns internautas, que criticaram o desempenho da atriz.
Já outros se disseram ansiosos para ver Bella no papel. O nome da atriz ficou nos trending topics do X após a exibição do teaser.
Remake de 'Vale Tudo’: Raquel (Taís Araujo) e Maria de Fátima (Bella Campos)
Remake de 'Vale Tudo’: Raquel (Taís Araujo) e Maria de Fátima (Bella Campos) Crédito: Fabio Rocha/TVGlobo
"Bella Campos simplesmente não dá. Bastou um teaser para provar que ela não tinha condições de ser nem coadjuvante em 'Vale Tudo'", reclamou um telespectador no X. "Chamada de 'Vale Tudo' e a Bella Campos entregando o que todo mundo esperava: nada", criticou outra.
"Ansiosa para ver minha Bella Campos viver a Mary de Fatima!", comemorou uma fã. "Bella Campos maravilhosa na chamada da nova novela das 21h", elogiou outro.
"Bella Campos na escola Fiuk de atuação. Na primeira cena dando um texto forte com as feições e o tom de voz sem carga nenhuma. Vai ser difícil aguentar essa porta por sete meses", protestou outro internauta. Meu Deus, a Bella Campos canastrando já nos 30 primeiros segundos do trailer de 'Vale Tudo'", completou outro.
"Gente, aceitem que a Bella Campos vai fazer vocês morderem a língua", defendeu outra.
"Vale Tudo" estreia no dia 31 de março e tem ainda no elenco Taís Araújo, Débora Bloch, Cauã Reymond, Paolla Oliveira, Matheus Nachtergaele, Carolina Dieckmann e Humberto Carrão, entre outros nomes.

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