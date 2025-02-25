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Globo exibe as primeiras cenas do remake de 'Vale Tudo', nova novela das nove

O material mostra as primeiras imagens da famosa vilã Odete Roitman e confirma que a música "Brasil" será mantida como tema
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Fevereiro de 2025 às 09:52

Remake de 'Vale Tudo’: Raquel (Taís Araujo) e Maria de Fátima (Bella Campos)
Remake de 'Vale Tudo’: Raquel (Taís Araujo) e Maria de Fátima (Bella Campos) Crédito: Fabio Rocha/TVGlobo
A Globo exibiu nesta segunda-feira (24) as primeiras cenas do remake de "Vale Tudo", novela das nove que estreia na programação em março. As cenas foram mostradas durante um dos intervalos comerciais de "Mania de Você", atual folhetim do horário no canal.
O material mostra as primeiras imagens dos personagens vividos por Taís Araujo, Cauã Reymond e Paolla Oliveira, além de Débora Bloch como a famosa vilã Odete Roitman. O vídeo também confirma que a música "Brasil", de Gal Costa, será mantida no remake como tema sonoro.

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A versão original, disponível no catálogo do Globoplay, é assinada por Gilberto Braga ao lado de Aguinaldo Silva e Leonor Bassères nos anos 1980.
Na versão original de "Vale Tudo", exibida em 1988, a trama girava em torno de Raquel, abandonada pelo marido e obrigada a criar sozinha sua filha ambiciosa, Maria de Fátima, interpretada por Glória Pires. O suspense sobre o desfecho dominou o país com a dúvida sobre quem matou Odete Roitman, que na nova versão será interpretada por Debora Bloch.
O elenco da nova adaptação conta com nomes de peso, como Taís Araújo, Paolla Oliveira, Cauã Reymond, Bella Campos, Alice Wegmann e Carolina Dieckmann. "Vale Tudo" estreia em 31 de março deste ano e substituirá "Mania de Você", atual novela das nove da Globo.

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