Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novidade

Angélica negocia com Globo para comandar um novo programa

De concordo com as fontes, a conversa está em estado avançado com o grupo para comandar uma nova atração de variedades no GNT
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Fevereiro de 2025 às 16:29

Angélica em divulgação da série Angélica 50 & Uns
Angélica em divulgação da série Angélica 50 & Uns Crédito: Alex Santana / Divulgação
Angélica, 51, negocia com a Globo. Ela já está em fase avançada das conversas com o grupo para comandar uma nova atração de variedades no GNT, onde, nos últimos dois anos, apresentou os programas 50 & Tanto e 50 & Uns, que também foram exibidos no Globoplay e no Fantástico.
A Folha de S.Paulo apurou que a nova produção seguirá o formato leve e intimista, com foco em conversas inspiradoras sobre vários temas, assim como 50 & Tanto e 50 & Uns.
A proposta também inclui quadros dinâmicos com a apresentadora, que estará em uma edição especial do Vídeo Show, em comemoração aos 60 anos da emissora, em abril, de acordo com o jornal O Globo. Angélica encerrou seu contrato fixo com a Globo há cinco anos.
A mulher de Luciano Huck também poderá ser vista em 2025 na série de fantasia do Disney+, Tarã. Ela é uma das protagonistas, ao lado de Xuxa Meneghel. A produção tem previsão de estreia ainda para o primeiro semestre.

Veja Também

Especial "Todas Elas" celebra o Dia Internacional da Mulher na TV Gazeta

Lady Gaga no Rio: Globo anuncia transmissão de show da cantora em maio

Ator capixaba vai protagonizar beijo gay em 'Garota do Momento', da Globo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

globo Rede Globo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lagotto romagnolo: conheça as características dessa raça de cachorro
Imagem de destaque
Dia de São Jorge: 8 orações e simpatias para proteção
Suspeito estava foragido há cerca de três anos e foi encontrado no Córrego do Tesouro
Condenado por morte de jovem há 13 anos na Serra é preso em Vila Valério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados