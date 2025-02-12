Angélica negocia com Globo para comandar um novo programa

Angélica em divulgação da série Angélica 50 & Uns Crédito: Alex Santana / Divulgação

Angélica, 51, negocia com a Globo. Ela já está em fase avançada das conversas com o grupo para comandar uma nova atração de variedades no GNT, onde, nos últimos dois anos, apresentou os programas 50 & Tanto e 50 & Uns, que também foram exibidos no Globoplay e no Fantástico.

A Folha de S.Paulo apurou que a nova produção seguirá o formato leve e intimista, com foco em conversas inspiradoras sobre vários temas, assim como 50 & Tanto e 50 & Uns.

A proposta também inclui quadros dinâmicos com a apresentadora, que estará em uma edição especial do Vídeo Show, em comemoração aos 60 anos da emissora, em abril, de acordo com o jornal O Globo. Angélica encerrou seu contrato fixo com a Globo há cinco anos.