Ator capixaba vai protagonizar beijo gay em 'Garota do Momento', da Globo

Guto (Pedro Goifman) e Vinícius (Elvis Vittorio) em "Garota do Momento": Globo vai mostrar beijo entre casal adolescente no dia 22 Crédito: Reprodução/Instagram

A Globo vai mostrar, sem qualquer objeção, um beijo homoafetivo entre o casal adolescente Guto (Pedro Goifman) e Vinícius (Elvis Vittorio) em "Garota do Momento", trama que está no ar na faixa das seis e que é bastante elogiada pelo público.

A coluna apurou que os dois terão duas cenas românticas nas próximas semanas, que já foram gravadas e aprovadas para irem ao ar. A construção do romance feita pela autora Alessandra Poggi tem sido elogiada por telespectadores nas redes sociais e dentro da própria Globo.

A primeira cena irá ao ar no próximo dia 15. Guto e Vinícius ficam sozinhos no quarto do filho de Anita (Maria Flor). Haverá declarações e um forte clima de romance.

Vinícius dá um beijo na bochecha do seu amado. Ele fica assustado por que teme o que sente de verdade, já que o preconceito com quem gosta de rapazes é ainda mais forte no período em que se passa a novela: no fim dos anos 1950.

A segunda cena, com o beijo de fato, vai ao ar no dia 22, também um capítulo de sábado. A sequência também já foi gravada e autorizada a ir ao ar.

Guto e Vinícius se beijarão e o beijo será exibido, junto a outros beijos de outros casais da novela, em um contexto de alegria e festa. O objetivo da Globo é tratar o tema com a sensibilidade que tem agradado o público.

"Garota do Momento" é considerada um grande sucesso na Globo. A trama é a mais comentada novela das seis da Globo nesta década, segundo dados do Kantar Ibope.

Por causa do seu sucesso, a Globo esticou o folhetim até junho. A novela tem média de 18 pontos na Grande São Paulo desde a estreia.

Não raramente, a trama das seis fica a apenas dois pontos de "Mania de Você", atual novela das nove que vive problemas em audiência. Em outras capitais, a produção já ultrapassa a marca dos 25 pontos, como em Salvador (BA).