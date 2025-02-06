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Acusada de esnobar Virgínia, Bruna Marquezine curte comentário de fã

Atriz passou final de semana com família do namorado, mas não se misturou com a cunhada, que divulga jogos de azar
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Fevereiro de 2025 às 08:43

Noras de Leonardo, Virginia e Bruna Marquezine se encontram em festa, mas não posam juntas para foto
Noras de Leonardo, Virginia e Bruna Marquezine se encontram em festa, mas não posam juntas para foto Crédito: Reprodução/Instagram/@virginia e @brunamarquezine
Bruna Marquezine não precisou falar nem escrever nada para se posicionar sobre sua polêmica viagem a Goiás no último final de semana.
A atriz, que vem sendo criticada na internet por "esnobar" os stories da cunhada, Virgínia Fonseca, curtiu um comentário de uma fã em seu Instagram -uma curtida que diz muito. A fã escreveu: "Bruna, meu amor. Esses dias tenho observado você ensinando em silêncio. Que lindo ver que você não negocia seus princípios e posicionamentos, não importa onde e nem com quem esteja."

JOGO DO AVIÃOZINHO

Após a repercussão, a atriz removeu a curtida. Mas a atitude dá a entender que sim, sua ausência na foto de família publicada por Virgínia foi proposital. Bruna parece estar evitando posar junto com a cunhada, que fatura milhões com a divulgação de jogos de azar como o Crash, conhecido como "jogo do aviãozinho".
Uma pesquisa de agosto de 2024 mostrou que, em um ano, 25 milhões de brasileiros passaram a apostar em jogos online e bets. Destes, 86% estão endividados e 64% estão com o nome sujo. A plataforma divulgada por Virgínia opera dentro da legalidade.
Segundo reportagem da Piauí, a influenciadora trabalha na modalidade conhecida como "cachê da desgraça alheia". Ela receberia uma porcentagem em cima da derrota dos jogadores que entram na plataforma a partir do link divulgado por ela.
No último final de semana, as duas cunhadas -Bruna namora João Guilherme e Virgínia é casada com Zé Felipe, ambos filhos de Leonardo- estiveram juntas pela primeira vez, na fazenda Talismã. Nenhum registro desse encontro, porém, foi compartilhado nas redes sociais.

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