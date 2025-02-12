Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Lady Gaga no Rio: Globo anuncia transmissão de show da cantora em maio
Copacabana

Lady Gaga no Rio: Globo anuncia transmissão de show da cantora em maio

Anúncio oficial de apresentação, que deve seguir moldes de show histórico de Madonna no ano passado, ainda não foi realizado; cantora virá pela segunda vez ao País
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 12 de Fevereiro de 2025 às 08:42

A cantora americana Lady Gaga
A cantora Lady Gaga Crédito: Reprodução/@ladygaga no Instagram
A Rede Globo confirmou nesta terça-feira, 11, que irá transmitir o show de Lady Gaga que ocorrerá em maio na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A informação foi noticiada pela emissora durante um evento voltado para o mercado publicitário.
O anúncio da apresentação ainda não foi realizado oficialmente pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Em dezembro, porém, o subsecretário de eventos e relações institucionais da secretaria de economia criativa do estado, Rodrigo Castro, confirmou que o show ocorrerá neste ano.
O evento deve seguir os mesmos moldes da apresentação histórica de Madonna, que reuniu mais de 1,6 milhões de pessoas em uma performance gratuita em Copacabana no ano passado. O show de Gaga será transmitido simultaneamente na TV Globo, Multishow e Globoplay.
Será a segunda vinda da cantora ao País. Em 2012, ela realizou apresentações em São Paulo e no Rio de Janeiro com a turnê Born This Way Ball. Em 2017, Gaga tinha uma apresentação marcada no Rock in Rio, mas a cancelou após sentir fortes dores.

Veja Também

Gabriel é o eliminado do quarto Paredão do 'BBB 25'; veja porcentual de votos

Filha de Ludmilla ganha presente especial de Vini Jr.; saiba o que é

Unidos da Tijuca anuncia que não terá rainha de bateria em respeito a Lexa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura globo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carreta cai em ribanceira em Cariacica
Carreta cai em ribanceira e complica trânsito no Contorno em Cariacica
Imagem de destaque
Mulher morre ao bater motoneta em poste na Serra
Imagem de destaque
O exercício físico simples que pode ajudar a melhorar a memória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados