Unidos da Tijuca anuncia que não terá rainha de bateria em respeito a Lexa

A Unidos da Tijuca anunciou nesta segunda-feira (10) que não terá rainha de bateria após a titular do cargo, Lexa, perder o bebê.
A cantora já havia deixado o cargo quando deu entrada no hospital, no dia 21 de janeiro, com quadro de pré-eclâmpsia.
A cantora perdeu a bebê, Sofia, no último dia 5 de fevereiro. Ela havia nascido no dia 2, prematura e em condição de alto risco. Em respeito ao luto da artista, a escola decidiu não substitui-la na avenida.
"Unidos da Tijuca não terá rainha de bateria para o Carnaval 2025. Por respeito, consideração e carinho, Lexa não será substituída no desfile deste Carnaval", anunciou a escola via Instagram.
Em carta publicada nesta segunda (10), Lexa falou sobre os 17 dias que passou internada, enfrentando complicações graves, incluindo a síndrome HELLP, uma condição rara que afeta o fígado e as plaquetas sanguíneas. Apesar dos cuidados médicos e de um pré-natal bem acompanhado, a evolução da doença comprometeu sua saúde e a de sua filha.
"Eu senti cada chutinho, conversei com a barriga, idealizei e sonhei tantas coisas lindas para a gente. Fiz tudo, mas minha pré-eclâmpsia foi muito precoce e grave. Mais um dia e eu não estaria aqui para contar nem a minha história, nem a dela", escreveu a cantora.
Sofia chegou a ser internada em uma UTI neonatal, onde lutou pela vida nos primeiros dias. Lexa relatou a dor de vê-la na incubadora e de ter que se despedir prematuramente. "Cada pá de terra no seu enterro era como se a minha vida e os meus sonhos estivessem indo junto", desabafou.