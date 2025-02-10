Casado com capixaba, Nikolas Ferreira anuncia que será pai pela segunda vez

O deputado federal Nikolas Ferreira anunciou nas redes sociais que será pai pela segunda vez. O parlamentar é casado com a modelo capixaba Lívia Bergamim Orletti.
A revelação foi publicada nas redes sociais do deputado, em um vídeo onde Lívia aparece com a filha do casal e um teste de gravidez. Além disso, a pequena usava a camisa com a seguinte frase: "Papai, dentro da mamãe agora batem dois corações".
“Não é possível! Amor, você está falando sério? Você jura que está falando sério? Deixa eu ver o teste!”, reagiu o deputado.
"Somos… 4", escreveu Nikolas na legenda da postagem.
Lívia e Nikolas estão casados desde 2023. A cerimônia aconteceu em uma fazenda em Pedra Azul, Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo. Além disso, o deputado realizou o chá revelação da filha, em setembro de 2023, no 38º Batalhão de Infantaria, em Vila Velha.