Casado com capixaba, Nikolas Ferreira anuncia que será pai pela segunda vez

Casado com capixaba, deputado Nikolas Ferreira será pai pela segunda vez Crédito: Instagram/@nikolasferreiradm

O deputado federal Nikolas Ferreira anunciou nas redes sociais que será pai pela segunda vez. O parlamentar é casado com a modelo capixaba Lívia Bergamim Orletti.

A revelação foi publicada nas redes sociais do deputado, em um vídeo onde Lívia aparece com a filha do casal e um teste de gravidez. Além disso, a pequena usava a camisa com a seguinte frase: "Papai, dentro da mamãe agora batem dois corações".

“Não é possível! Amor, você está falando sério? Você jura que está falando sério? Deixa eu ver o teste!”, reagiu o deputado.

"Somos… 4", escreveu Nikolas na legenda da postagem.

Pedra Azul, Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo. Além disso, o deputado realizou o chá revelação da filha, em setembro de 2023, no 38º Batalhão de Infantaria, em Lívia e Nikolas estão casados desde 2023. A cerimônia aconteceu em uma fazenda em. Além disso, o deputado realizou o chá revelação da filha, em setembro de 2023, no 38º Batalhão de Infantaria, em Vila Velha