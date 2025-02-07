Influenciadora paraense constrói ‘praia artificial’ com empresa capixaba

A casa da influenciadora Theulyn Reis tem uma "praia" artificial Crédito: Reprodução/Instagram/@theulynreis

Uma tendência está chamando atenção: praias e lagos artificiais com águas cristalinas. Inspirados nas Ilhas Maldivas, esses locais se tornam um verdadeiro oásis dentro de casas particulares ou estabelecimentos. Um exemplo é o novo lar da influenciadora paraense Theulyn Reis.

A influencer, que acumula mais de 18 milhões de seguidores nas redes sociais, como Instagram e Tik Tok, decidiu construir uma praia artificial em sua nova casa no Norte do país. Mas tem um detalhe: para realizar este sonho, ela contou com a ajuda de uma empresa capixaba.

Inclusive, um dos vídeos publicados por Theulyn mostra um churrasco em homenagem aos funcionários da empresa Life Ecossistemas, que se deslocaram do Espírito Santo para o Pará especialmente para fazer a “praia”. Segundo a influencer, a parte que contempla o lago conta com uma área de 400 m², sendo 1.80 m a parte mais funda.

A praia particular de Theulyn ainda não está totalmente pronta, mas ao longo das últimas duas semanas, a blogueira fez questão de mostrar cada passo, como: impermeabilização do lago, lançamento de mais 100 toneladas de pedras, implementação de 40 coqueiros e ainda ativação do sistema de filtragem.

Tudo isso foi possível graças a uma empresa capixaba especialista em piscinas biológicas, lagos ornamentais e aquapaisagismo. Uma verdadeira imersão em ecossistemas completos, tendo muitas vezes a presença até mesmo de peixes carpa. No Estado, locais como Domingos Martins, Santa Teresa, Marechal Floriano e Serra já ganharam lagos incríveis.