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Influenciadora paraense constrói ‘praia artificial’ com empresa capixaba

Paraense Theulyn Reis decidiu fazer sua própria Maldivas. Ao final da obra, a influencer ainda fez um churrasco para agradecer a equipe do ES
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 07 de Fevereiro de 2025 às 10:34

A casa da influenciadora Theulyn Reis tem uma
A casa da influenciadora Theulyn Reis tem uma "praia" artificial Crédito: Reprodução/Instagram/@theulynreis
Uma tendência está chamando atenção: praias e lagos artificiais com águas cristalinas. Inspirados nas Ilhas Maldivas, esses locais se tornam um verdadeiro oásis dentro de casas particulares ou estabelecimentos. Um exemplo é o novo lar da influenciadora paraense Theulyn Reis.
A influencer, que acumula mais de 18 milhões de seguidores nas redes sociais, como Instagram e Tik Tok, decidiu construir uma praia artificial em sua nova casa no Norte do país. Mas tem um detalhe: para realizar este sonho, ela contou com a ajuda de uma empresa capixaba.
Inclusive, um dos vídeos publicados por Theulyn mostra um churrasco em homenagem aos funcionários da empresa Life Ecossistemas, que se deslocaram do Espírito Santo para o Pará especialmente para fazer a “praia”. Segundo a influencer, a parte que contempla o lago conta com uma área de 400 m², sendo 1.80 m a parte mais funda.
A praia particular de Theulyn ainda não está totalmente pronta, mas ao longo das últimas duas semanas, a blogueira fez questão de mostrar cada passo, como: impermeabilização do lago, lançamento de mais 100 toneladas de pedras, implementação de 40 coqueiros e ainda ativação do sistema de filtragem.
Tudo isso foi possível graças a uma empresa capixaba especialista em piscinas biológicas, lagos ornamentais e aquapaisagismo. Uma verdadeira imersão em ecossistemas completos, tendo muitas vezes a presença até mesmo de peixes carpa. No Estado, locais como Domingos Martins, Santa Teresa, Marechal Floriano e Serra já ganharam lagos incríveis.
Fora do Espírito Santo, essa tendência vem ganhando vários adeptos, inclusive de famosos. A casa de campo do casal Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, chamada Rancho da Montanha, no interior do Rio Janeiro, também conta com um lago cristalino. A casa fica disponível para aluguel durante um período do ano, com diária de R$ 13 mil.

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