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Bruna Marquezine se manifesta pela primeira vez sobre aniversário de João Guilherme

Após ser alvo de especulações por não aparecer nos registros da festa na Fazenda Talismã, atriz agradece: 'Bom demais'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Fevereiro de 2025 às 08:41

Bruna Marquezine e João Guilherme estão juntos há mais de um ano
Bruna Marquezine e João Guilherme estão juntos há mais de um ano Crédito: Reprodução/Instagram/
Bruna Marquezine, 29, se pronunciou sobre as comemorações do aniversário de João Guilherme, 23, na Fazenda Talismã, em Goiás. A propriedade pertence ao cantor Leonardo, pai de seu namorado, e vários internautas criticaram o fato de a atriz não aparecer nos vídeos e fotos dos outros convidados.
João Guilherme então compartilhou fotos de um momento de carinho com a namorada na fazenda para afastar rumores de qualquer problema entre Marquezine e sua família. Logo em seguida, ela deixou um comentário: "Foi bom demais! Você merece", escreveu a atriz que foi acusada de esnobar a cunhada, Virgínia Fonseca. A influencer é mulher, Zé Felipe, irmão de João Guilherme.
O ator levou amigos e a namorada à fazenda da família pela primeira vez. Bruna foi discreta durante a estadia, e o fato de não ter compartilhado a viagem nas redes sociais gerou discussão na internet.
Marido de Sasha, João Lucas resolveu comentar sobre a polêmica envolvendo Bruna Marquezine e a família de Leonardo: "Como alguém pode opinar sobre algo QUE NÃO VIU, um lugar que NÃO FOI ou uma ocasião QUE NÃO ESTEVE PRESENTE? Simples... não tem como. Fim de papo, próxima pauta", disse.
Bruna e João assumiram o namoro em agosto do ano passado. A atriz e o ator se aproximaram durante as gravações da série "Amor da Minha Vida", em 2023.

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