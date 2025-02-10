Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BBB 25

Aline, Gabriel e Vitória Strada estão no Paredão do 'BBB 25'

Diogo Almeida, o mais votado pela casa, conseguiu se salvar graças à Prova Bate-Volta
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Fevereiro de 2025 às 09:54

Aline, Gabriel e Vitória Strada, participantes do BBB 25 que estão no Paredão desta semana
Aline, Gabriel e Vitória Strada, participantes do BBB 25 que estão no Paredão desta semana Crédito: Reprodução de 'BBB 25' (2025)/TV Globo
O Paredão do BBB 25 deste domingo, 9 de fevereiro, foi formado entre Aline, a indicada pelo líder, Vitória Strada e Gabriel. Diogo Almeida foi o mais votado pela casa, mas conseguiu se salvar na Prova Bate-Volta.
A dinâmica previa um Paredão triplo. Gracyanne Barbosa, que ficou no Quarto Secreto, estava imune, assim como Mateus, que venceu a Prova do Anjo. João Gabriel venceu a prova da liderança, e tinha colocado "Na Mira do Líder" os participantes Vitória Strada, Mateus, Aline, Thamiris e Camilla.Os indicados ao Paredão foram o escolhido pelo líder e os três mais votados pela casa. Destes três, um será salvo pela Prova Bate-Volta. O apresentador Tadeu Schmidt fez contato com os participantes na sala do Big Brother Brasil na noite deste domingo, 9. e deu início à votação. Confira abaixo:

Votação do Paredão do 'BBB 25'

- Indicada pelo líder - Aline- 8 votos - Diogo Almeida- 4 votos - Vitória Strada- 3 votos - Gabriel- 1 voto - Camilla, Guilherme e Vinícius
O restante da casa não recebeu votos.

Quem votou em quem no Paredão

- Líder Gabriel indicou Aline ao Paredão.- Eva votou em Camilla.- Maike votou em Vinicius.- Guilherme votou em Gabriel.- João Pedro votou em Vitória Strada.- Renata votou em Vitória Strada.- Gracyanne Barbosa votou em Diogo Almeida.- Vilma votou em Vitória Strada.- Diego Hypólito votou em Gabriel.- Gabriel votou em Guilherme.- Vinicius votou em Diogo Almeida.- Camilla votou em Diogo Almeida.- Daniele Hypólito votou em Diogo Almeida.- Mateus votou em Diogo Almeida.- Joselma votou em Diogo Almeida.- Vitória Strada votou em Diogo Almeida.- Thamiris votou em Diogo Almeida.- Diogo Almeida votou em Vitória Strada.- Aline votou em Gabriel.

Prova bate-volta

Os mais votados pela casa participaram da disputa final, que trazia ambientes que faziam referência a uma casa e contava com três fases, envolvendo sorte. A ordem de participação, definida por sorteio, foi: Gabriel, Diogo e Vitória. Os dois primeiros, em sequência, superaram a 1.ª fase (lavanderia) e chegaram à 2.ª fase (cozinha).
Algumas tentativas depois, chegaram à etapa final (sala de estar). Depois de algum tempo, houve ainda tempo para mais rodadas, até que Diogo Almeida venceu a Prova Bate-Volta e escapou do Paredão.

Veja Também

BBB 25: Brothers dizem 'passar mal' de fome antes de festa no reality: 'Dor de cabeça'

Vitória Strada reflete sobre detalhe das festas do reality: 'Gosto, mas dá medo'

BBB 25: Tadeu dá bronca nos brothers após dinâmica do Freeze: ‘Punição mais grave’

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB big Brother Brasil BBB 25
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Soldador na indústria: setor foi um dos que ajudou a aumentar a arrecadação de ICMS no Espírito Santo
ES tem mais de 5.660 vagas de emprego nesta quarta-feira (22)
Prédios na Orla de Itaparica
O que muda com novas regras do Minha Casa, Minha Vida, que passam a valer nesta quarta (22)
Prédios na Orla de Itaparica
Vila Velha e o avanço de um desenvolvimento mais ordenado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados